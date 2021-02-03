За сутки в Латвии выявлен 1231 случай Covid-19, скончался 31 человек

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 95 лет:

четыре человека в возрасте 50-60 лет,

семь человек в возрасте 60-70 лет,

восемь человек в возрасте 70-80 лет,

двенадцать человек в возрасте 80-95 лет.

В понедельник сделано 12 317 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 10%.

По расчетам агентства LETA, за последние 14 дней Covid-19 в Латвии был выявлен у 10 850 человек, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 568,76 случая.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 68 658 человек, умерли 1250 человек, что составляет 1,82% общего количества инфицированных.

За прошедшие сутки в Латвии были госпитализированы 102 пациента с Covid-19, в том числе семь были перевезены, а общее число пациентов с Covid-19 в больницах снизилось до 1026, 86

что на 43 человека меньше, чем сутки ранее, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

У 925 госпитализированных пациентов - состояние средней тяжести, количество таких пациентов за сутки снизилось на 41. В свою очередь число пациентов в тяжелом состоянии снизилось на два человека - до 102 человек.

За прошедшие сутки из больниц были выписаны 120 пациентов с Covid-19, в том числе семеро - перевезены.