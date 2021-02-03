Жителей Австралии призвали игнорировать карантин: пожары уничтожают их дома

Жителей призывают игнорировать требования режима карантина и покидать находящиеся под угрозой регионы.

Пожар распространился в горных регионах недалеко от города, но сейчас движется ближе к густонаселенным территориям.

Шестеро пожарных получили легкие травмы. Информации о тяжелых травмах или смертях нет.

Власти издали несколько предупреждений, ожидается, что в среду ситуация станет еще тяжелее, кроме того, огонь усиливается из-за сильного ветра.

Пожар начался в регионе, в котором из-за одного нового случая коронавируса в воскресенье снова был объявлен режим строгого карантина.

Два миллиона человек в Перте и округе города должны находиться дома.

"Это ситуация, которой ранее никогда не предусматривалось", - сказал премьер-министр штата Восточная Австралия Марк Макговен.

"Тотальный карантин и бушующий лесной пожар. Это пугает, и для нас всех это проверка", - сказал премьер.

С момента объявления карантинного режима новых случаев коронавируса зарегистрировано не было, при этом прогнозируется, что пожар может уничтожить еще несколько домов.