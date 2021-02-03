Жителей Австралии призвали игнорировать карантин: пожары уничтожают их дома
В результате ставших неконтролируемыми лесных пожаров в округе четвертого по величине города Австралии Перта уничтожен 71 дом, сообщает AFP.
В результате ставших неконтролируемыми лесных пожаров в округе четвертого по величине города Австралии Перта уничтожен 71 дом, сообщает AFP.
Жителей призывают игнорировать требования режима карантина и покидать находящиеся под угрозой регионы.
Шестеро пожарных получили легкие травмы. Информации о тяжелых травмах или смертях нет.
Власти издали несколько предупреждений, ожидается, что в среду ситуация станет еще тяжелее, кроме того, огонь усиливается из-за сильного ветра.
Пожар начался в регионе, в котором из-за одного нового случая коронавируса в воскресенье снова был объявлен режим строгого карантина.
Два миллиона человек в Перте и округе города должны находиться дома.
"Это ситуация, которой ранее никогда не предусматривалось", - сказал премьер-министр штата Восточная Австралия Марк Макговен.
С момента объявления карантинного режима новых случаев коронавируса зарегистрировано не было, при этом прогнозируется, что пожар может уничтожить еще несколько домов.
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