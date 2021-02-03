Ср, 3.02.2021
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Кирилл Серебренников уйдет с поста худрука "Гоголь-центра"

Кирилл Серебренников ФОТО: MAXIM SHIPENKOV/EPA/Scanpix

Департамент культуры Москвы принял решение не продлевать контракт с художественным руководителем театра "Гоголь-центр" Кириллом Серебренниковым, сообщает "Медуза" со ссылкой на ТАСС и его осведомленный источник.

По данным источника ТАСС, контракт с Серебренниковым заканчивается "в конце этого месяца". Сам режиссер подтвердил, что соглашение действительно истекает в двадцатых числах февраля, однако отказался от дальнейших комментариев.

В департаменте культуры эту информацию также пока не прокомментировали.

Российский театральный и кинорежиссер Кирилл Серебренников возглавляет "Гоголь-центр" с момента его основания в 2012 году.

В июне 2020-го Мещанский суд Москвы приговорил Серебренникова к трем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 800 тысяч рублей (примерно 8 700 евро) по делу "Седьмой студии". 

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