Ср, 3.02.2021
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Владимир Зеленский
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В системе МВД - первые две жертвы Covid-19

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens / LETA

С начала пандемии умерли два зараженных Covid-19 работника системы внутренних дел - сотрудники Государственной пограничной охраны и Государственной полиции, сообщила парламентский секретарь Министерства внутренних дел Сигне Боле на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

На сайте Госпогранохраны размещены соболезнования в связи с наступившей 30 января смертью 45-летнего майора пограничной охраны.

Представитель Госпогранохраны Кристина Петерсоне сообщила, что этот работник участвовал в совместных с Госполицией патрулях по контролю за соблюдением комендантского часа.

В свою очередь представитель Госполиции Симона Гравите сообщила агентству LETA, что в конце декабря года от Covid-19 скончался майор 1974 года рождения, работавший в полиции порядка.

С начала пандемии в ведомстве внутренних дел Covid-19 заболели несколько сотен работников.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлен 1231 новый случай Covid-19, скончался 31 инфицированный, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

В понедельник сделано 12 317 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 10%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 68 658 человек, умерли 1250 человек.

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