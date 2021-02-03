В системе МВД - первые две жертвы Covid-19

На сайте Госпогранохраны размещены соболезнования в связи с наступившей 30 января смертью 45-летнего майора пограничной охраны.

Представитель Госпогранохраны Кристина Петерсоне сообщила, что этот работник участвовал в совместных с Госполицией патрулях по контролю за соблюдением комендантского часа.

В свою очередь представитель Госполиции Симона Гравите сообщила агентству LETA, что в конце декабря года от Covid-19 скончался майор 1974 года рождения, работавший в полиции порядка.

С начала пандемии в ведомстве внутренних дел Covid-19 заболели несколько сотен работников.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлен 1231 новый случай Covid-19, скончался 31 инфицированный, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

В понедельник сделано 12 317 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 10%.