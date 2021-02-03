Нашумевший клип "Би-2" получил две премии на фестивале в Нью-Йорке

""Бог проклятых" получил две премии на международном фестивале New York Cinematography Awards - за лучший музыкальный видеоклип и лучшую операторскую работу среди музыкальных видео", - сказано в сообщении группы в социальной сети Facebook.

Видео: музыкальное видео на композицию "Бог проклятых" группы Би-2

"Бог проклятых" стал третьей композицией "Би-2" из нового альбома, выход которого запланирован на 2021 год. Сама песня, по словам Левы Би-2, посвящается "всем отверженным, униженным и оскорбленным, коих с каждым годом становится все больше и больше", цитирует музыканта Esquire.

Режиссер клипа Владимир Беседин поделился, что при написании сценария вдохновлялся классическими хоррорами - "Сиянием" Стенли Кубрика и "Психо" Альфреда Хичкока.

Сейчас у клипа почти 5 миллионов просмотров и 92 тысячи "лайков" при 5 тысячах "дизлайков".