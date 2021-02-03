Известный рэпер обвиняется в расстреле близкого родственника
Исполнитель хита 2015 года Watch Me (Whip/Nae Nae), рэпер Silentó арестован по подозрению в убийстве.
Исполнитель хита 2015 года Watch Me (Whip/Nae Nae), рэпер Silentó арестован по подозрению в убийстве.
Зарубежные СМИ сообщают, что 23-летний Silentó обвиняется в убийстве своего двоюродного брата.
Убийство произошло 21 января, жертвой стал 34-летний Фредерик Рук. Он был найден мертвым с несколькими огнестрельными ранениями.
Ранее Silentó уже попадал в поле зрения полиции - в августе прошлого года он ворвался в чужую собственность в Лос-Анджелесе с топором в руках в поисках своей девушки.
Самая известная песня рэпера Watch Me (Whip/Nae Nae) собрала 1,8 миллиарда просмотров на YouTube.
Видео: клип Silentó - Watch Me (Whip/Nae Nae)