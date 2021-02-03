Ср, 3.02.2021
Он просто чиновничек, которого случайно поставили на этот пост. Он никогда не участвовал в дебатах. Его единственный способ борьбы - убийство. Алексей Навальный
Алексей Навальный
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Известный рэпер обвиняется в расстреле близкого родственника

Рэпер Silentó ФОТО: AP/Scanpix

Исполнитель хита 2015 года Watch Me (Whip/Nae Nae), рэпер Silentó арестован по подозрению в убийстве.

Зарубежные СМИ сообщают, что 23-летний Silentó обвиняется в убийстве своего двоюродного брата.

Убийство произошло 21 января, жертвой стал 34-летний Фредерик Рук. Он был найден мертвым с несколькими огнестрельными ранениями.

Ранее Silentó уже попадал в поле зрения полиции - в августе прошлого года он ворвался в чужую собственность в Лос-Анджелесе с топором в руках в поисках своей девушки.

Самая известная песня рэпера Watch Me (Whip/Nae Nae) собрала 1,8 миллиарда просмотров на YouTube.

Видео: клип Silentó - Watch Me (Whip/Nae Nae)

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