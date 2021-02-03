Известный рэпер обвиняется в расстреле близкого родственника

Убийство произошло 21 января, жертвой стал 34-летний Фредерик Рук. Он был найден мертвым с несколькими огнестрельными ранениями.

Ранее Silentó уже попадал в поле зрения полиции - в августе прошлого года он ворвался в чужую собственность в Лос-Анджелесе с топором в руках в поисках своей девушки.