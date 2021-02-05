Человек - это социальное существо, которое взаимодействует с окружающими, полагаясь на них и доверяя тем, кто доказал себя словами и работой. В то же время есть масса людей, которые до сих пор попадаются на маркетинговые трюки и рекламные уловки, рассказывающие о небывалых вещах, например, как быстро похудеть, сказочно разбогатеть за несколько недель или уехать в страну мечты, ничего при этом не делая.

Человек по природе своей создание ленивое, и для многих различные облегчающие жизнь решения, например, приложения для заказа еды на дом вместо многочасовой готовки или чудо таблетки для избавления от пяти лишних килограммов, являются большим соблазном. Однако психологи, ученые и другие образованные специалисты неустанно твердят о том, что на лжи далеко не уедешь и с дивана все равно придется встать, если хочешь хорошо выглядеть, и регулярно стоять у плиты тоже придется, чтобы полезно и экономно питаться.

Интересно, что все чаще используются особые "маркетинговые истории" или "небольшая ложь", которая, если смотреть с точки зрения здоровья, большого вреда не наносит, но с этической точки зрения ­– считается уродливой и вводящей в заблуждение. Такими подходами грешат многие, в том числе представители продуктовой сферы. Казалось бы, ну сколько еще можно врать о воде. Оказывается, можно.

Представляем невероятные мифы или "маркетинговые сказки" о том, как можно продать бутилированную воду, заплатив за нее в 2 000 раз больше, чем за ту, что течет из крана, и получить равноценные или даже идентичные продукты.

Важно! Но перед тем, как начать перечислять самые бессмысленные трюки, важно напомнить, что организм новорожденного на 90% состоит из воды, со временем ее количество уменьшается – в организме семидесятилетнего человека ее объем снижается до 50-60%. Именно поэтому важно регулярно пить воду, а также употреблять в пищу продукты, с помощью которых можно увеличить объем воды в организме.

Ионизированная вода

Представители альтернативной медицины могут посоветовать пить щелочную воду, которую можно получить с помощью специального аппарата или ионизатора. Считается, что такая вода помогает сбалансировать очень кислый рацион, который в основном состоит из мяса и зерновых и может способствовать развитию разных болезней, в том числе рака. Чтобы добиться желаемого результата, все большую популярность завоевывают аппараты, которые можно использовать в домашних условиях и которые создают два потока воды – кислотную с положительным зарядом и щелочную – с отрицательным.

Тезис о том, что продуктовый pH улучшает здоровье, выдвинул лжедоктор Роберт О. Янг, который в 2017 году был осужден на три года и восемь месяцев за незаконную врачебную практику, в рамках которой он "лечил" своих пациентов от рака и диабета. 1

Интересно, что в интернете можно найти информацию о том, что у этого человека имеются три докторских степени, однако на судебном заседании Янг признался не только в незаконности лечебной практики, но и в том, что ни одно аккредитованное учебное заведение никогда не выдавало ему диплом. Янг утверждал, что щелочной рацион позволяет замедлить старение и избежать любой болезни, обещая вечную жизнь. В результате за ложь и введение в заблуждение он был осужден.

Ионизаторы воды доступны на рынке уже 30 лет, в мире их продают миллионами. Однако их критиков хватает как среди обычных людей, так и в научной среде. Во-первых, нет научных доказательств, свидетельствующих о том, что, употребляя щелочную воду, в организме меняется кислотность, к тому же доказать это научным путем просто невозможно.

Во-вторых, нужно учитывать, что большую часть ионизаторов воды производят из пластмассы, которая может выделять химические вещества, которые способны оказать влияние на организм. Также нужно помнить, что для повышения уровня pH воды в части аппаратов используются химические препараты, например, гипохлорит натрия, который больше известен как дезинфицирующее средство, а также то, что ионизаторы продают с огромной наценкой и их себестоимость намного меньше рыночной цены.

Именно поэтому успех водных аппаратов, обладающих магическими функциями, но не имеющих подтвержденных гарантий желаемого результата – это большая бизнес-удача. 1

Нужно признать, что рекламы об ионизированной воде, в которых пожилые люди рассказывают об исцелении от онкологических заболеваний или о том, что при употреблении этой воды можно отказаться от медикаментов и заметить различные улучшения здоровья, могут вводить в заблуждение. Такое "лечение" вряд ли способствует улучшению общего состояния здоровья.

Структурированная вода

Кажется, что все жители Латвии слышали чудо сказки о био-воде или Memory Water, которую неустанно защищает ее "создатель" Янис Плявиньш. Он, правда, еще и специалист по (не)введению технологий 5G и организатор мероприятий.

Сказка о Memory Water считается одной из самых прекрасных, в ней рассказывается, как на протяжении -надцати шагов молекулы воды упорядочиваются или структурируются в такие кластеры, которые забывают всю негативную информацию, а вместо этого заряжаются положительной энергией солнца и луны, тем самым помогая бороться со всевозможными недугами и проблемами, например, с бессонницей и прочими. Похожие истории рассказывают и у наших соседей: например, в Литве бывшие политики открыли настолько ценный метод структурирования, помогающий даже в борьбе с пандемией Covid–19.

Насколько всему этому можно верить? Похоже, что нисколько, так как ученые доказали – как бы мы ни трясли бутылку с водой, как бы она там ни бурлила внутри, в конце концов, ее молекулы все равно займут стандартный порядок, как это было до нашего вмешательства. 1

Этот феномен публично комментировали многие латвийские ученые, чьи знания подтверждены различными учеными степенями, а также публикациями и другой деятельностью, не оставив представителям Memory Water возможности комментировать в ответ.

Конечно, интересно, насколько серьезно создатель Memory Water Янис Плявиньш решил бороться с Центром защиты прав потребителей по поводу наложенного штрафа за введение потребителей в заблуждение, придумывание неутвержденных и бессмысленных этикеток и знаков, а также за другие искажающие рынок действия.

Вода со вкусами

Все больше людей начинает осознавать, что питание и физическая активность являются важными факторами, влияющими на наш внешний вид и качество жизни. Именно поэтому, начиная активную работу над собой, многие отказываются от соков и лимонадов, отдавая предпочтение воде. Однако обмануть организм гораздо сложнее, чем хотелось бы, поэтому большую популярность завоевала вода с различными вкусами, например, цитрусовым, клубничным, апельсиновым и другими.

Специалисты по питанию подчеркивают: отдавая предпочтение подобной воде, нужно быть внимательными, так как к ней добавлен не только приятный вкус, но зачастую также сахар, наличие которого при попытке похудеть является нежелательным. 1

Конечно, доступна также вода со вкусом без добавления сахара, поэтому на этот показатель нужно обращать особое внимание.

Ежедневное чрезмерное употребление сахара увеличивает риск заболевания диабетом 2 типа, сердечно-сосудистыми заболеваниями, способствует образованию избыточного веса и ведет к ожирению. Именно поэтому подслащенные напитки, в том числе вода с сахаром, может иметь противоположный эффект. Нужно помнить, что сахар в таких продуктах обычно заменяют различными искусственными подсластителями, например, аспартамом или E951, что может создать вводящее в заблуждение представление о том, что напиток более полезный. К сожалению, и у этого вещества есть побочные эффекты – может появиться головная боль, развиться аллергии и другие нежелательные последствия.

Перед тем как выбрать воду со вкусом, обязательно нужно проверить, сколько она содержит сахара или его заменителя, иначе поставленной цели добиться не получится!

Витаминизированная вода

Не секрет, что, занимаясь спортом, люди больше потеют, а также быстрее появляется чувство жажды. Несмотря на то, что часть экспертов говорит о том, что, активно занимаясь спортом, нежелательно употреблять жидкость, многие указывают, что именно это помогает организму возобновиться и чувствовать себя лучше. Этот подход используют и те производители воды, которые для ценителей активного образа жизни предлагают улучшенную воду, обогащенную магнием и витамином В6, рассказывая о ее превосходных качествах, в том числе о предотвращении судорог и прочих. Однако ученые доказали, что невозможно создать воду с добавлением веществ в нужной для организма концентрации – дополнительные витамины все равно придется принимать.

Порой производители вводят потребителей в заблуждение длинными и исчерпывающими таблицами, указывая что и в каком количестве добавлено, однако специалисты по питанию, медики и ученые доказали, что вместе с водой все необходимые витамины невозможно получить, поэтому концентраты в виде таблеток все равно необходимы.

Вода из источника неизвестного происхождения

Зачастую на обочинах и в населенных пунктах можно увидеть людей с большими пластиковыми бутылками, что обычно свидетельствует о том, что недалеко находится источник, из которого местные жители берут питьевую воду. Родниковая вода вытекает из недр земли, проходя фильтрацию через многие слои земли. Такая вода очищается естественным способом, к тому же подземные воды в сравнении с поверхностными, более защищены от внешнего загрязнения.

Однако специалисты напоминают: несмотря на то, что в целом родниковая вода может быть качественной, без углубленного исследования и анализов она может особо ничем не отличаться от воды из-под крана. 1

Зачастую места для сбора родниковой воды находятся на муниципальных территориях, которые их и обустроили, чтобы людям было удобнее взять воду. К сожалению, бывает, что они грешат с проведением анализов воды, поэтому именно в родниковой воде порой находят кишечную палочку и колиформные бактерии, которые попали туда из-за фекалий человека или животного. Самое опасное, к чему могут привести эти бактерий – это кишечные заболевания, сопровождающиеся болью в животе, рвотой и диареей, у детей может быть повышена температура.