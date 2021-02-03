Левитс призвал немедленно освободить Навального

Как сообщила LETA советник президента Айва Розенберга, Левитс также напомнил, что Россия как член Совета Европы обязана соблюдать принципы демократии, верховенства закона и прав человека.

"Я ожидаю, что завтра глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель решительно выразит общую позицию ЕС по этому вопросу во время своего визита в Москву", - подчеркнул президент.

LETA уже сообщала, что на этой неделе Боррель планирует посетить Россию и надеется навестить заключенного лидера российской оппозиции, сообщил в понедельник, 1 февраля, пресс-секретарь Борреля.

Напомним, 2 февраля Мосгорсуд приговорил российского оппозиционера Алексея Навального к 3,5 годам колонии общего режима по делу Yves Rocher - его условный срок был заменен на реальный. Учитывая время, проведенное политиком под домашним арестом, он должен выйти на свободу в 2023 году.