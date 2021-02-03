Ср, 3.02.2021
Он просто чиновничек, которого случайно поставили на этот пост. Он никогда не участвовал в дебатах. Его единственный способ борьбы - убийство. Алексей Навальный
Алексей Навальный
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Левитс призвал немедленно освободить Навального

Эгил Левитс ФОТО: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Президент Латвии Эгил Левитс заявил, что лидер российской оппозиции Алексей Навальный, а также мирные демонстранты и журналисты, задержанные в связи с противоправным и политически мотивированным судом над ним, должны быть немедленно освобождены.

Как сообщила LETA советник президента Айва Розенберга, Левитс также напомнил, что Россия как член Совета Европы обязана соблюдать принципы демократии, верховенства закона и прав человека.

"Я ожидаю, что завтра глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель решительно выразит общую позицию ЕС по этому вопросу во время своего визита в Москву", - подчеркнул президент.

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LETA уже сообщала, что на этой неделе Боррель планирует посетить Россию и надеется навестить заключенного лидера российской оппозиции, сообщил в понедельник, 1 февраля, пресс-секретарь Борреля.

Напомним, 2 февраля Мосгорсуд приговорил российского оппозиционера Алексея Навального к 3,5 годам колонии общего режима по делу Yves Rocher - его условный срок был заменен на реальный. Учитывая время, проведенное политиком под домашним арестом, он должен выйти на свободу в 2023 году. 

Всего Навальный в соответствии с решением должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

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