Показатели отражают поведение общества. Специалист о том, почему заболеваемость Covid-19 не снижается

В данный момент нельзя говорить о выраженном снижении заболеваемости, сказала она, отметив, что ограничения работают только в случае, когда их соблюдают. Кроме того, Латвия в плане ограничений не сильно отличается от других близких к нам стран Европы, отметила специалист.

"Однако, если распространение болезни продолжается, это означает, что люди ограничения не соблюдают. Именно так просто все и есть", 1

- указала она.

Кивите Уртане отметила, что проблему с Covid-19 нельзя решить ни за полгода, ни за месяц, ни за целый год. По ее словам, в отдельных странах, которые могут гордиться наиболее удачной историей, например, в Финляндии, наблюдается высокий уровень доверия решениям правительства, очень хорошая медицинская грамотность людей и выраженно хорошее стратегическое общение с общественностью.

"В Латвии проблемы наблюдаются во всех трех этих аспектах", - признала исследователь.

Она считает, что проблема есть и в обещаниях жителям, что сейчас, сейчас все будет хорошо, но слишком мало коммуникации об этом как о долгосрочном кризисе.

По ее мнению, Латвии ввела почти все, что было "в арсенале ограничений". "Никакого большого, магического оружия для борьбы больше не осталось", - отметила она, добавив, что могут быть только ограничения на перемещения между самоуправлениями и вакцины.

Кивите Уртане призвала помнить, что любое смягчение ограничений или их отмена - существенный риск, что заболеваемость может не снизиться и даже увеличиться. Она усматривает риск и в связи с планами правительства относительно торговли.

В то же время исследователь признает, что у людей возникли нужды в различных товарах. 1

"И это этакий компромисс правительства", - сказала она, добавив, что сейчас немного изменились и привычки жителей, которые все чаще делают покупки в интернете.

Напомним, сегодня правительство примет решение о продлении режима чрезвычайной ситуации до 6 апреля и изменениях ограничений.

Правительство и совет по кризисному управлению на совместном заседании во вторник договорились о продлении до 6 апреля режима ЧС, который в Латвии было объявлен 9 ноября.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил, что правительство также концептуально договорилось изменить ограничения по снижению заболеваемости Covid-19, чтобы они стали более эффективными и понятными.