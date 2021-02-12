"Выступать можно было почти везде!": музыкант Евгений Шкенёв о метал-сцене 2000-х и эмиграции в Швецию

Ныне живущий в Швеции латвийский музыкант Евгений Шкенёв (сцен. псевдоним - Evgenerator) влился в поток латвийской тяжелой музыки с 1999 по 2007 год. Это были годы, когда в Ригу стали приезжать с концертами крупные звезды метал-сцены. RUS TVNET пообщался с Евгением в рамках рубрики Made in LV.

Если учиться - то у лучших!

Евгению было предначертано заниматься музыкой, ведь его дед - Вячеслав Шкенёв - был первой трубой в Рижском эстрадном оркестре Раймонда Паулса. Он объездил весь СССР и побывал даже в ГДР. Работал на Латвийском радио. Записал все соло на трубе для фильма "Морские ворота" (Juras varti) 1974 года.

ФОТО: Личный архив Евгения Шкенёва

Путь к музыке начался с желания освоить гитару. А если учиться, то учиться у лучших! Его учителем был Герман из группы Neglected Fields, которая на тот момент заявила о себе на весь мир.

Neglected Fields - одна из наиболее известных метал-групп в странах Балтии. Она образовалась в конце 1995 года. Их первое демо "Sansara", содержащее всего 4 композиции, получило множество отличных рецензий в европейской метал-прессе.

В июне 1998 года увидел свет их дебютный альбом "Synthinity", записанный в финской Tico-Tico studio. Альбом также был пролицензирован в Японии на Pony Canyon Rec и собрал обильный урожай положительных отзывов.

Кстати, "Synthinity" был первым латвийским метал-альбомом, изданным за границей.

Neglected Fields (состав перед концертом в 2015 году) ФОТО: пресс-фото/Александр Тринитатов

"Угар" на концертах, суицид и нехватка денег

На тот момент основным коллективом Евгения была блэк-метал-группа Nightwing (2000). В ней он играл с еще одним латвийским музыкантом Лодброком (Lodbrok), который известен по своему проекту Nycticorax.

"Первый концерт состоялся в январе 2001-го в баре Pakaviņš на Лиенес. Многие, уверен, помнят это место!" - вспоминает музыкант.

Они выступали в таких местах, как Kabata, Depo, Salamandra, Angars, 7UP, Zero Zone.

"В Zero Zone на сцену даже прилетел лифчик, который был в итоге нацеплен на гитару. Настолько активно "угорал" народ", - отмечает Евгений.

ФОТО: Личный архив Евгения Шкенёва

Они также принимали участие в мадонском фестивале Sinepes un Medus, где получили приз за лучший сценический образ, а также в конкурсе MicRec bars, где взяли второе место.

Группа Nightwing приобрела определенную популярность в метал-кругах, но распалась в 2004 году после того, как молодой и подающий надежды барабанщик под псевдонимом Фростмурн (Frostmourn)* покончил жизнь самоубийством. После этой трагедии у остальных музыкантов пропала мотивация продолжать играть дальше.

*Евгений Шкенёв указывает на то, что в случае его коллег по блэк-метал-сцене для публикации стоит использовать их псевдонимы.

И хотя он отмечает, что в те времена у исполнителей альтернативной музыки было множество площадок для выступлений, была хорошая посещаемость, за выступления музыкантам ничего не платили.

"В те времена выступать можно было почти везде! Но также почти везде не платили ничего. Мы играли на голом энтузиазме!" - отмечает он

Параллельно с Nightwing в 2002-м Евгений играл в трэш-дэт-группе Blackhearted Aggels. Существовали недолго, выступали в Depo, "Саксофоне", "Ундине", а репетировали в помещениях детского сада: "Одно время барабанщик там даже жил в репетиционной комнате, а чтобы хватило заплатить за аренду - сдавал кровь".

Галерея: Блэк-метал-группа Nightwing

Эпоха A.N.T.I., встреча с Дио и жизнь в Швеции

"В 2004-м в руки мне попался сэмплер и как-то естественным образом родился проект A.N.T.I. За первые треки были взяты некоторые вещи, не попавшие в Nightwing, которые в итоге приобрели совсем другой стиль и звук. Однажды нам выпал шанс разогревать самого Ронни Джеймса Дио (Ronnie James Dio), был саундчек, но из-за затянувшихся проблем со светотехникой наше выступление отменили. Удалось лишь пообщаться с "Богом", - вспоминает он.

С группой A.N.T.I. они много где выступили. Было записано ЕР и два альбома на Fenikss studios у Гинтса Лундбергса. Любопытно, но ранние записи Nightwing записывались там еще на пленку.

"Где-то в 2006-м снова захотелось играть black metal и я основал группу Secta. Мы дали, может, всего два концерта - в Depo и Мelnā Piektdiena", - дополняет Евгений.

ФОТО: Личный архив Евгения Шкенёва

Между тем временем и сейчас он наблюдает, как изменились зрители. По его словам, тогда они "угорали по полной, как в последний раз".

"Зал в "Кабата", например, был просто битком. Довольно тесно и активно было в Pakaviņš (дым стоял - хоть топор вешай, так как курили прямо в помещении). В последнее время, на мой взгляд, зрители насытились выбором команд, доступностью информации и стали менее активны как на самих концертах, так и в их посещении", - считает музыкант.

ФОТО: Личный архив Евгения Шкенёва

Евгений указывает, что судит по Швеции, в которой живет уже почти 14 лет.

"Скорее всего, я сужу по Швеции. Тут их непросто раскачать, менталитет такой. Опять же, они уже все видели, пресыщены. Тут на кубический метр групп навалом. Но на больших командах первые ряды отрываются, конечно", - рассказывает он.

За время его активной концертной деятельности он наблюдал много "нестабильных персонажей", но и они вносили свой вклад в создание материала.

"С кем я больше всего сделал и был на одной волне, так это Lodbrok (вокал, гитара) и Bronth (ударные). Также стоит отметить Kirillah из группы Year Zero, который принял участие в треке A.N.T.I. - Chronoportation. Как по мне, это один из лучших мужских вокалов!" - считает Евгений.

Судьбы коллег из коллектива A.N.T.I. сложились по-разному.

"Я - эмигрировал, а кто-то забросил музыку и увлекся фотографией, кто-то играет в Urskumug, кто-то вовсе менял пол туда-сюда, но не оставил при этом музыку", - говорит он.

Галерея: Cyber metal группа A.N.T.I.

Новый музыкальный проект Евгения называется Hladomrak. По сути, он образовался как one-man-band.

После для A.N.T.I. был набран новый состав в Стокгольме. Так они дали всего один концерт вместе с Avatar и Feared (Ola Englund). После Евгений предполагал, что совсем завяжет с музыкой, и два года ничего не писал. Но все вылилось в виде проекта Hladomrak.

На данный момент выпущено два альбома, ЕР и сингл. Также есть видеоклип на песню "Spirit of the Forest", где в эротических сценах снялась шведская модель Sofie Sandström.

Галерея: Блэк-метал-группа Hladomrak



Забавный факт: когда Евгений делал музыку и звуки для официальной игры группы Amon Amarth, то при озвучке главного персонажа, Тора, он применил пару криков из вокальных дорожек Hladomrak.

Музыкант видит, что пандемия негативно повлияла на концертную индустрию.

"Никаких тебе концертов, фестивалей, движухи. Но! Есть ощущение, что людям стало чуть интереснее покупать музыку. Не столько даже "цифру", как реальные носители - диски, пластинки и кассеты. Это взамен полному отсутствию контакта с группой, наверное. Кстати, да, шведские, да и в целом западные слушатели вполне себе покупают аудиокассеты. Того самого ретроощущения ничем не заменишь!" - отмечает он.

Евгений надеется на скорейшее возвращение к нормальной жизни. В планах у него небольшой тур на февраль на десять городов по Венгрии, Румынии, Сербии. Пока он перенесен на неопределенное время: "На ноябрь запланировано участие в метал-фестивале в Линчёпинге на разогреве у Rotting Christ. Состоится ли? Большой вопрос".

У артиста также было много времени записать новый материал.

"Остановились на названии "Archaic Sacrifice". Оно отлично характеризует лирику альбома, которую написал Talon Iaathal. Он же записал весь вокал и является теперь постоянным вокалистом. В записи ударных принял участие не кто иной как Dominator - Nils Fjellström, экс-участник Dark Funeral, барабанщик Nordjevel, 1349", - рассказал Евгений.

Альбом почти окончен и скоро будет выпущен.