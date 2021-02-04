48% жителей не сдавали анализ на витамин D. Зачем это делать?

Такие выводы были сделаны в ходе опроса, который провели VIGANTOLVIT и GEMIUS Latvia.

Исследование показало, что среди респондентов, которые определяли уровень витамина D, почти половина, или 47%, сдают такой анализ раз в год, 26% - реже одного раза в год, 18% - раз в полгода и 6% - чаще, чем раз в полгода.

Как поясняет семейный врач Зитмане, определение уровня витамина D - это не рутинный анализ. Однако его нужно сдавать, если у пациента есть факторы риска дефицита витамина D, например, он проводит мало времени на солнечном свету, обладает смуглой кожей, страдает заболеваниями почек, у него имеются нарушения всасывания в желудочно-кишечном тракте, болезнь Крона, целиакия, он придерживается строгих диет или является веганом, а также - если пациент жалуется на продолжительную усталость, мышечные боли, частые заболевания верхних дыхательных путей, переломы. Кроме того, рекомендуется определить уровень витамина D перед тем, как начать его прием, а также через три месяца после приема лечебной дозы, чтобы выяснить, можно ли продолжать прием поддерживающей дозы витамина D или же необходимо корректировать его лечебные дозы.

К анализу на витамин D специально готовиться не нужно - его можно сдать в любое время суток, независимо от приема пищи, подчеркивает врач.

Чаще анализ сдают женщины

Исследование показывает: женщины значительно чаще отмечали, что в течение последнего года сдавали анализ на витамин D. 56% опрошенных женщин отметили, что сдавали анализ на витамин D, в то же время среди мужчин его сдавали лишь 39%. 40% опрошенных женщин и 56% опрошенных мужчин не сдавали анализ на витамин D.

Семейный врач Зитмане признает - во врачебной практике также можно наблюдать, что чаще уровень витамина D в крови проверяют женщины. Это можно объяснить тем, что женщины к своему здоровью зачастую относятся более внимательно, чем мужчины, и чаще читают информационные материалы на тему здоровья, в данном случае - о важности витамина D для организма. Поэтому часто такие анализы пациенты сдают по собственной инициативе.

Реже всего уровень витамина D проверяет молодежь

Чаще анализ на уровень витамина D сдавали респонденты в возрасте 35-44 лет, из них в течение последнего года его сдавали 50%, а реже всего - респонденты в возрасте 18-24 лет - 37%. В течение последнего года анализ на витамин D в возрастных группах от 55 до 74 лет сдавали 49% респондентов, а в возрастных группах 25-34 лет и 45-54 лет - 48% респондентов.

Семейный врач Зитмане подчеркивает, что рекомендуемая частота сдачи анализа на витамин D не зависит от возрастной группы. Нужно оценивать жалобы пациента, а также факторы риска дефицита витамина D, которые могут быть актуальны в любом возрасте.

Специалист напоминает: витамин D играет существенную роль в обеспечении жизнедеятельности организма. Он участвует в развитии и минерализации костей, способствуя абсорбции кальция и фосфора и регулируя их уровень в сыворотке крови. Витамин D также очень важен для работы иммунной системы, он задерживает развитие автоиммунных заболеваний, обладает противораковым действием, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 1-го и 2-го типов, а также уменьшает инсулиновую резистентность у пациентов с сахарным диабетом. Этот витамин влияет на нейрокогнитивные функции (память, внимание, процессы мышления) и уменьшает мышечную слабость. Данные нескольких исследований свидетельствуют о том, что соответствующая доза витамина D благоприятно влияет на все системы органов.