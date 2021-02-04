Комендантский час могут отменить. Причина - нагрузка на полицию

Напомним, в четверг правительство на заседании Кабинета министров принимает решение о продлении режима чрезвычайной ситуации до 6 апреля.

Как свидетельствуют поданные на рассмотрение правительства поправки, до 6 апреля предлагается продолжать и комендантский час.

В то же время в документ включен комментарий, в котором говорится, что координационная группа по управлению кризисными ситуациями на своем заседании 3 февраля не поддержала продолжение применения комендантского часа, мотивируя это тем, что его введение было связано с необходимостью предотвращения традиционных скоплений людей в новогодние праздники.

Галерея: Будни комендантского часа

В комментарии также отмечается, что ресурсы правоохранительных органов задействованы в контроле за исполнением решений правительства, но полиция не освобождена от основных задач - борьбы с преступностью, обеспечения общественного порядка.

Побочным эффектом работы полиции в комендантский час является невозможность уделять достаточное внимание и ресурсы для контроля за соблюдением эпидемиологических требований, говорится в комментарии. 508

Напомним, Кабмин планирует также принять решение об изменениях в организации торговли с 8 февраля, что среди прочего предусматривает привлечение государственной и муниципальной полиции в надзоре за организацией эпидемиологически безопасной торговли.