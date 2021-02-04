Комендантский час могут отменить. Причина - нагрузка на полицию
Из-за загруженности полиции может быть рассмотрена возможность отмены комендантского часа, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.
Из-за загруженности полиции может быть рассмотрена возможность отмены комендантского часа, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.
Напомним, в четверг правительство на заседании Кабинета министров принимает решение о продлении режима чрезвычайной ситуации до 6 апреля.
Как свидетельствуют поданные на рассмотрение правительства поправки, до 6 апреля предлагается продолжать и комендантский час.
В то же время в документ включен комментарий, в котором говорится, что координационная группа по управлению кризисными ситуациями на своем заседании 3 февраля не поддержала продолжение применения комендантского часа, мотивируя это тем, что его введение было связано с необходимостью предотвращения традиционных скоплений людей в новогодние праздники.
Галерея: Будни комендантского часа
В комментарии также отмечается, что ресурсы правоохранительных органов задействованы в контроле за исполнением решений правительства, но полиция не освобождена от основных задач - борьбы с преступностью, обеспечения общественного порядка.
Напомним, Кабмин планирует также принять решение об изменениях в организации торговли с 8 февраля, что среди прочего предусматривает привлечение государственной и муниципальной полиции в надзоре за организацией эпидемиологически безопасной торговли.
По информации агентства LETA, в четверг правительство может дискутировать о мощности ресурсов полиции в надзоре за мероприятиями по эпидемиологической безопасности, в том числе рассмотреть возможность отмены комендантского часа.