Никита Ефремов снимется для Apple TV+ в картине о создании игры "Тетрис"

Официального подтверждения об участии российских актеров в съемках картины нет, но на сайте IMDb списке участников проекта Никита Ефремов указан как дублер Макса Гильда.

Никита Ефремов также подтвердил в соцсетях, что сейчас снимается в зарубежном проекте, но пока не стал называть в каком.

"Сейчас я снимаюсь в зарубежном кино. Это очень крутой опыт о котором я расскажу отдельно, когда придет время", - написал он.

Также в Twitter были опубликованы фотографии со съемок проекта, на которых якобы изображены Ефремов и Лебедева вместе с исполнителем главной роли Тэроном Эджертоном.

СМИ сообщают, что Эджертон сыграет голландского геймдизайнера и предпринимателя Хэнка Роджерса, который получил права на распространение тетриса.

В беседе с изданием GQ Эджертон рассказал, что фильм "Тетрис" больше похож на "Социальную сеть". В картине будет рассказываться о правах на игру и роли КГБ в этой истории.