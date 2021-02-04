Чт, 4.02.2021
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Никита Ефремов снимется для Apple TV+ в картине о создании игры "Тетрис"

Никита Ефремов ФОТО: кадр из youtube

Российские актеры Никита Ефремов и Софья Лебедева примут участие в проекте Apple TV+ о разработке и выходе культовой игры "Тетрис". Об этом сообщает Esquire.

Официального подтверждения об участии российских актеров в съемках картины нет, но на сайте IMDb списке участников проекта Никита Ефремов указан как дублер Макса Гильда.

Никита Ефремов также подтвердил в соцсетях, что сейчас снимается в зарубежном проекте, но пока не стал называть в каком. 

"Сейчас я снимаюсь в зарубежном кино. Это очень крутой опыт о котором я расскажу отдельно, когда придет время", - написал он. 

Также в Twitter были опубликованы фотографии со съемок проекта, на которых якобы изображены Ефремов и Лебедева вместе с исполнителем главной роли Тэроном Эджертоном. 

СМИ сообщают, что Эджертон сыграет голландского геймдизайнера и предпринимателя Хэнка Роджерса, который получил права на распространение тетриса.

В беседе с изданием GQ Эджертон рассказал, что фильм "Тетрис" больше похож на "Социальную сеть". В картине будет рассказываться о правах на игру и роли КГБ в этой истории. 

Режиссером фильма - Джон С. Бейрд, а продюсер - Мэттью Вон. Дата выхода картины пока не называется.

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