Пт, 5.02.2021
И я в очередной раз (понимаю, надоел, ну а что мне еще остается?) призываю: не дайте себя запугать. Не дайте обмануть себя с помощью иллюзии силы и крутизны Алексей Навальный
Алексей Навальный
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Парень вышел из комы спустя 10 месяцев. Он не знает о пандемии, хотя дважды болел коронавирусом

В Великобритании 19-летний Джозеф Флэвилл провел 10 месяцев в коме, из-за чего ему ничего не было известно о пандемии Covid-19. Кроме того, юноша сам дважды переболел коронавирусом. Об этом сообщает The Guardian.

1 марта 2020 года - за три недели до первой волны - Джозефа сбил автомобиль в графстве Стаффордшир. Парень получил сильную черепно-мозговую травму и оказался в коме.

В настоящее время он начал двигать конечностями, моргать, улыбаться, отвечать "да" и "нет".

"Я просто не знаю, с чего начать. Если бы год назад кто-то сказал мне, что должно случиться, не думаю, что я бы поверила. Я понятия не имею, как Джозеф сможет понять, через что мы все прошли",

- призналась тетя юноши Салли Флэвилл Смит.

Родным предстоит объяснить ему, почему им приходится говорить с ним по видеосвязи и у них нет возможности посетить больницу.

Мама Джозефа делала попытку навестить сына в декабре, однако ей пришлось держать дистанцию и надеть защитный костюм. Тогда женщина опасалась, что сын даже не сможет понять, кто перед ним и зачем она так одета.

Семья Флэвилла запустила кампанию "Путешествие Джозефа", с помощью которой они собрали 30 тысяч фунтов стерлингов (более 34 тысяч евро) на реабилитацию.

В мае прошлого года Флэвилл должен был получить золотую медаль герцога Эдинбургского. Ее обычно вручают молодым людям за волонтерство, занятия спортом, участие в экспедициях и прочих инициативах.

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