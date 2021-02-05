Парень вышел из комы спустя 10 месяцев. Он не знает о пандемии, хотя дважды болел коронавирусом

1 марта 2020 года - за три недели до первой волны - Джозефа сбил автомобиль в графстве Стаффордшир. Парень получил сильную черепно-мозговую травму и оказался в коме.

В настоящее время он начал двигать конечностями, моргать, улыбаться, отвечать "да" и "нет".

"Я просто не знаю, с чего начать. Если бы год назад кто-то сказал мне, что должно случиться, не думаю, что я бы поверила. Я понятия не имею, как Джозеф сможет понять, через что мы все прошли",

- призналась тетя юноши Салли Флэвилл Смит.

Родным предстоит объяснить ему, почему им приходится говорить с ним по видеосвязи и у них нет возможности посетить больницу.

When 19-year-old Joseph Flavill slipped into a coma there was no COVID-19 pandemic.



Now, the his family needs to explain what’s happened in the world since he was hit by a car.https://t.co/A5FxpIQfw5 — New York Daily News (@NYDailyNews) February 2, 2021

Мама Джозефа делала попытку навестить сына в декабре, однако ей пришлось держать дистанцию и надеть защитный костюм. Тогда женщина опасалась, что сын даже не сможет понять, кто перед ним и зачем она так одета.

Семья Флэвилла запустила кампанию "Путешествие Джозефа", с помощью которой они собрали 30 тысяч фунтов стерлингов (более 34 тысяч евро) на реабилитацию.