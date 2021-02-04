Против Любови Соболь возбудили уголовное дело

В четверг, 4 февраля, к юристу основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь было предъявлено обвинение в нарушении коронавирусных ограничений в ходе несанкционированной акции протеста в Москве 23 января.
3 февраля Следственный комитет уже предъявил аналогичное обвинение брату Алексея Навального Олегу, участнице Pussy Riot Марии Алехиной и координатору московского штаба Навального Олегу Степанову.
Отмечается, что в ее квартиру пришли полицейские в штатском и в форме, а также сотрудники ФСИН, сообщает "Дождь" со ссылкой на ее Twitter. Причины визита полиции не уточняются.
По словам мужа Соболь, сотрудники полиции переговариваются между собой за дверью квартиры: "У нее дочь, она за нее боится. Будем сильно долбить в дверь - откроет".
Напомним, что Алексей Навальный был приговорен 2 февраля к двум годам и восьми месяцам колонии по обвинению в нарушении требований условного наказания по делу Yves Rocher. Это означает, что он должен выйти на свободу в октябре 2023 года. Приговор Навальному вызвал шквал критики в мировом сообществе. Россию обвиняют в том, что Навального осудили по политическим причинам. Страны ЕС намерены рассмотреть вопрос о введении дополнительных санкций против Москвы.