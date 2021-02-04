Чт, 4.02.2021
Он просто чиновничек, которого случайно поставили на этот пост. Он никогда не участвовал в дебатах. Его единственный способ борьбы - убийство. Алексей Навальный
Алексей Навальный
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Против Любови Соболь возбудили уголовное дело

Любовь Соболь. ФОТО: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/AP

Любовь Соболь обвиняется в подстрекательстве к нарушению коронавирусных ограничений в ходе несанкционированной акции в Москве. Аналогичное обвинение предъявлено и другим соратникам Навального пишет Deutsche Welle.

В четверг, 4 февраля, к юристу основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь было предъявлено обвинение в нарушении коронавирусных ограничений в ходе несанкционированной акции протеста в Москве 23 января.

3 февраля Следственный комитет уже предъявил аналогичное обвинение брату Алексея Навального Олегу, участнице Pussy Riot Марии Алехиной и координатору московского штаба Навального Олегу Степанову. 

Отмечается, что в ее квартиру пришли полицейские в штатском и в форме, а также сотрудники ФСИН, сообщает "Дождь" со ссылкой на ее Twitter. Причины визита полиции не уточняются.

По словам мужа Соболь, сотрудники полиции переговариваются между собой за дверью квартиры: "У нее дочь, она за нее боится. Будем сильно долбить в дверь - откроет". 

Напомним, что Алексей Навальный был приговорен 2 февраля к двум годам и восьми месяцам колонии по обвинению в нарушении требований условного наказания по делу Yves Rocher. Это означает, что он должен выйти на свободу в октябре 2023 года. Приговор Навальному вызвал шквал критики в мировом сообществе. Россию обвиняют в том, что Навального осудили по политическим причинам. Страны ЕС намерены рассмотреть вопрос о введении дополнительных санкций против Москвы. 

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