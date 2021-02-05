У парня были ожоги 80% тела, но теперь у него новое лицо и руки. Такое медикам удалось впервые

Трагедия

2018 год, Джо ехал домой после ночной смены и уснул за рулем, машина врезалась в дорожное ограждение, перевернулась и загорелась. Спас парня другой водитель, оказавшийся рядом. Он не остался в стороне и вытащил Джо из горящего автомобиля.

В результате ДТП у Джо было обожжено около 80% поверхности кожи: сожжены веки, губы, уши, а также кончики пальцев, пишет "Медуза" со ссылкой на AP.

Лечение и уникальная операция

Парень перенес более 20 пластических операций, но моторика рук и лица к нему так и не вернулись полностью, к тому же он все еще не мог обслуживать себя самостоятельно. Врачи приняли решение о трансплантации.

23 часа и 140 медиков - так в августе прошлого года в академическом медицинском центре NYU Langone в Нью-Йорке проходила операция по пересадке лица и кистей обеих рук, рассказывает Русская служба BBC.

Джо ампутировали обе руки до середины предплечья, а затем соединили его собственные и донорские сухожилия, нервы и сосуды тонкими швами. Ему также пересадили все лицо, включая лоб, брови, нос, веки, губы, уши и лицевые кости, отмечает "Медуза".

ФОТО: Mark Lennihan / AP

После операции Джо пришлось заново учиться открывать веки и пользоваться своими новыми руками. Сейчас он уже может самостоятельно тренироваться и выполнять повседневные задачи, такие как приготовление завтрака, добавляет Русская служба BBC.

"Наша операция должна была не только улучшить то, как он выглядит. Мы хотели, чтобы у него все работало идеально, особенно руки", - рассказал директор программы по пересадке лица Эдуардо Родригес.

"Если я не буду мотивирован и не буду продолжать лечение, этому не будет оправдания", - говорит Джо. Он очень благодарен донору и его семье, без жертвы которых он бы не получил второй шанс на жизнь. ФОТО: Mark Lennihan / AP

В чем уникальность достижения врачей?

Врачи поделились своим успехом лишь спустя более полугода, так как хотели убедиться в том, что трансплантаты приживутся.

Дело в том, что это первый раз, когда врачам удалось успешно пересадить и лицо, и обе кисти одновременно. В прошлом медики дважды - в 2009 и 2011 годах - предпринимали подобные попытки, но обе они закончились неудачно. Один пациент скончался из-за инфекции, другому пришлось ампутировать новые руки, так как они не прижились, пишет The Guardian.

Галерея: Первая в мире успешная пересадка рук и лица