Дмитрий Шепелев станет отцом во второй раз

Шепелев признался, что испытывает большую радость.

"Никакое другое событие в жизни сравнить с этим я не могу. Я просто очень счастлив. В день, когда мы с Катей узнали о том, что станем родителями, я чувствовал одновременно головокружение и легкость", - сказал он.

Он отметил, что если сравнивать с ожиданием первенца, то чувствует себя гораздо спокойнее. Напомним, что первенца Платона телеведущему родила певица Жанна Фриске. Она скончалась, когда мальчику было всего два года.

У возлюбленной Шепелева Екатерины Тулуповой есть дочь Лада, ровесница Платона. Дети ладят между собой.

"Конечно, когда в первый раз мы забросили удочку, дети ответили нам категорически: "Нет, спасибо, не надо, у нас все хорошо". Сейчас, спустя много месяцев, дети на нашей стороне и ждут появления младенца как новое приключение", - рассказал Дмитрий.

Что касается ошибок, которые Дмитрий, возможно, допускал в воспитании первого ребенка, он заметил, что сейчас все будет просто по-другому.