Дмитрий Шепелев станет отцом во второй раз
Телеведущий Дмитрий Шепелев станет отцом во второй раз. Об этом он и его возлюбленная Екатерина Тулупова сообщили в интервью изданию PeopleTalk.ru.
Телеведущий Дмитрий Шепелев станет отцом во второй раз. Об этом он и его возлюбленная Екатерина Тулупова сообщили в интервью изданию PeopleTalk.ru.
Шепелев признался, что испытывает большую радость.
"Никакое другое событие в жизни сравнить с этим я не могу. Я просто очень счастлив. В день, когда мы с Катей узнали о том, что станем родителями, я чувствовал одновременно головокружение и легкость", - сказал он.
Он отметил, что если сравнивать с ожиданием первенца, то чувствует себя гораздо спокойнее. Напомним, что первенца Платона телеведущему родила певица Жанна Фриске. Она скончалась, когда мальчику было всего два года.
У возлюбленной Шепелева Екатерины Тулуповой есть дочь Лада, ровесница Платона. Дети ладят между собой.
"Конечно, когда в первый раз мы забросили удочку, дети ответили нам категорически: "Нет, спасибо, не надо, у нас все хорошо". Сейчас, спустя много месяцев, дети на нашей стороне и ждут появления младенца как новое приключение", - рассказал Дмитрий.
Что касается ошибок, которые Дмитрий, возможно, допускал в воспитании первого ребенка, он заметил, что сейчас все будет просто по-другому.
"Я так жил и не жалею об этом ни секунды, но понимаю, что может быть по-другому и совсем не хуже. Помните фразу "сначала наденьте маску на себя, затем на ребенка"? Так вот, быть спокойным и при этом любящим и включенным родителем, который не забывает о себе, - вот это, по-моему, высший пилотаж", - считает он.