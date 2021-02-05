Умер актер из сериалов "Бригада" и "Кухня" Виталий Альшанский
На 53-м году жизни скончался российский актер Виталий Альшанский. Тело артиста было обнаружено в его собственной квартире. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
На 53-м году жизни скончался российский актер Виталий Альшанский. Тело артиста было обнаружено в его собственной квартире. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Коллеги Альшанского заметили, что он уже несколько дней не отвечает на звонки. После тревогу подняла его тетя - актриса Элеонора Шашкова.
По месту жительства актера была вызвана полиция. Дверь квартиры была закрыта изнутри. Спасатели взломали замок. Во время осмотра квартиры в одной из комнат было обнаружено тело Виталия.
Медики скорой помощи отметили, что признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было. Сейчас причина смерти Альшанского устанавливается.
Виталий Альшанский был не только актером, но режиссером. Начинал он с тележурнала "Ералаш". Сыграл в таких сериалах, как "Игра на выбывание", "Диверсант", "Бригада", "Кухня", "Полицейский с Рублевки", а также в картине "Тариф новогодний". Альшанский также режиссировал проект "Молодежка".