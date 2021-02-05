Умер актер из сериалов "Бригада" и "Кухня" Виталий Альшанский

Коллеги Альшанского заметили, что он уже несколько дней не отвечает на звонки. После тревогу подняла его тетя - актриса Элеонора Шашкова.

По месту жительства актера была вызвана полиция. Дверь квартиры была закрыта изнутри. Спасатели взломали замок. Во время осмотра квартиры в одной из комнат было обнаружено тело Виталия.

Медики скорой помощи отметили, что признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было. Сейчас причина смерти Альшанского устанавливается.