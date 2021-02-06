Скончался знаменитый канадский актер Кристофер Пламмер

Известно, что актер скончался в окружении семьи дома в Коннектикуте.

Кристофер Пламмер - двукратный лауреат премий "Эмми" и "Тони", лауреат премии Гильдии киноактеров США, премий "Оскар", BAFTA, "Золотой глобус" и "Независимый дух".

Пламмер родился в Торонто и начал свою актерскую карьеру с театра. Он прославился благодаря главной роли в экранизированном мюзикле "Звуки музыки", который вышел на экраны в 1965 году и был удостоен пяти премий Американской академии киноискусств "Оскар".

Сам Пламмер тоже получил "Оскар" - в 2012 году ему вручили эту награду за роль в фильме "Начинающие". В 1970 году Пламмер снялся в фильме "Ватерлоо" Сергея Бондарчука, исполнив в нем роль герцога Артура Веллингтона. Пламмер сыграл Льва Толстого в фильме "Последнее воскресение" (2009), за эту роль его номинировали на "Оскар" и "Золотой глобус".