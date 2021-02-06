Шоссе Мадона - Варакляны: после ремонта щебень взлетает в воздух, а водителям страшно ездить

Водитель Айгар Салениекс, которому однажды пришлось заплатить за замену поврежденного лобового стекла, рассказал службе новостей LTV, что на повреждения жалуются все - и водители автомобилей, и дальнобойщики, фары и лобовые стекла машин которых регулярно повреждаются небольшими камнями.

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Причину серьезной "травматичности" автомобилей долго искать не приходится. Это дорожное покрытие, которое во время ремонта сделали из битумной эмульсии в сочетании с щебнем. Если используемые в работе материалы качественные, проблем возникнуть не должно. В случае с автомагистралью P84 наблюдается обратное, на что указывает также представитель VSIA Latvijas valsts ceļi Анна Кононова. По ее словам, на момент передачи работ не было обнаружено никаких признаков того, что обработка / реставрация поверхности была неудачной.

ФОТО: Скриншот из видео

Однако зимой, когда морозы сменились оттепелями, появились дефекты. По мнению Кононовой, виной всему могло быть качество битумной эмульсии, а это значит, что застройщик, смилтенская дорожно-строительная компания 8CBR, согласившаяся дать ответ LTV только в письменной форме, будет проводить ремонт за свой счет. В конце концов, их работе дана гарантия в три года.

Подробнее смотрите в сюжете LTV Ziņu dienests, где также объясняются действия, которые необходимо предпринять для получения компенсации.