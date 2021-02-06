Шоссе Мадона - Варакляны: после ремонта щебень взлетает в воздух, а водителям страшно ездить

В августе прошлого года было восстановлено покрытие автомагистрали Мадона - Варакляны, и местные жители, регулярно проезжающие по этой дороге, были рады, что в будущем их ждет красивая и спокойная поездка. Так продолжалось до зимы, когда из-за изменения погодных условий дорожное покрытие стало терять свою структурную жесткость, и большое количество автомобилей, проезжающих по дороге P84, пострадали от летящих камней.
Водитель Айгар Салениекс, которому однажды пришлось заплатить за замену поврежденного лобового стекла, рассказал службе новостей LTV, что на повреждения жалуются все - и водители автомобилей, и дальнобойщики, фары и лобовые стекла машин которых регулярно повреждаются небольшими камнями.
Причину серьезной "травматичности" автомобилей долго искать не приходится. Это дорожное покрытие, которое во время ремонта сделали из битумной эмульсии в сочетании с щебнем. Если используемые в работе материалы качественные, проблем возникнуть не должно. В случае с автомагистралью P84 наблюдается обратное, на что указывает также представитель VSIA Latvijas valsts ceļi Анна Кононова. По ее словам, на момент передачи работ не было обнаружено никаких признаков того, что обработка / реставрация поверхности была неудачной.
Однако зимой, когда морозы сменились оттепелями, появились дефекты. По мнению Кононовой, виной всему могло быть качество битумной эмульсии, а это значит, что застройщик, смилтенская дорожно-строительная компания 8CBR, согласившаяся дать ответ LTV только в письменной форме, будет проводить ремонт за свой счет. В конце концов, их работе дана гарантия в три года.
Подробнее смотрите в сюжете LTV Ziņu dienests, где также объясняются действия, которые необходимо предпринять для получения компенсации.
Видео: сюжет LTV Ziņu dienests (на латышском языке)