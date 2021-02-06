В Германии 185 актеров и актрис совершили коллективный каминг-аут

Издание опубликовало портреты участников акции #actout и интервью с шестью актерами.

Часть из них уже лично признавались в нетрадиционной сексуальный ориентации, но были и те, кто делает это впервые.

"185 лесбиянок, геев, бисексуалов, гомосексуалов и трансперсон из актерской среды выходят на сцену и требуют большего признания в театре, кино и на телевидении. Они хотят начать дискуссию с инициативой #actout и совместным манифестом", - цитирует Süddeutsche Zeitung Magazine журнал Esquire.

Участники акции также опубликовали манифест. Он доступен на 16 языках. В нем актеры указали, что раньше не могли "открыто говорить о частной жизни, не опасаясь последствий для карьеры", однако сейчас "с этим покончено". Артисты пытаются привлечь широкую общественность к этой проблеме.

"Разнообразие давно стало реальностью в современном немецком обществе. Но этот факт до сих пор мало отражается в наших культурных нарративах", - написано в обращении.