Сб, 6.02.2021
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В Германии 185 актеров и актрис совершили коллективный каминг-аут

ФОТО: https://twitter.com/szmagazin/status/

В Германии 185 актеров и актрис совершили коллективный каминг-аут и заявили, что среди них - лесбиянки, геи, би-, трансперсоны, квиры, интерсексуалы и небинарные люди. Об этом пишет "Медуза"  со ссылкой на немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Издание опубликовало портреты участников акции #actout и интервью с шестью актерами.

Часть из них уже лично признавались в нетрадиционной сексуальный ориентации, но были и те, кто делает это впервые.

"185 лесбиянок, геев, бисексуалов, гомосексуалов и трансперсон из актерской среды выходят на сцену и требуют большего признания в театре, кино и на телевидении. Они хотят начать дискуссию с инициативой #actout и совместным манифестом", - цитирует Süddeutsche Zeitung Magazine журнал Esquire.

Участники акции также опубликовали манифест. Он доступен на 16 языках. В нем актеры указали, что раньше не могли "открыто говорить о частной жизни, не опасаясь последствий для карьеры", однако сейчас "с этим покончено". Артисты пытаются привлечь широкую общественность к этой проблеме.

"Разнообразие давно стало реальностью в современном немецком обществе. Но этот факт до сих пор мало отражается в наших культурных нарративах", - написано в обращении.

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