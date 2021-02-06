Дженнифер Лоуренс пострадала на съемках: на площадке произошел взрыв
Американская актриса Дженнифер Лоуренс получила травму во время съемок картины "Не смотри вверх" для Netflix. Об этом сообщает PeopleTalk.ru со ссылкой на Page Six.
Американская актриса Дженнифер Лоуренс получила травму во время съемок картины "Не смотри вверх" для Netflix. Об этом сообщает PeopleTalk.ru со ссылкой на Page Six.
СМИ сообщили, что в пятницу на съемочной площадке прогремел взрыв, после чего осколки стекла поранили лицо Лоуренс. Источники сообщили, что производство было сразу же приостановлено.
"Взрыв был нужен для трюка, в результате которого разбивается стекло. Но оно ранило ее", - цитирует источник PeopleTalk.ru.
Известно, что Лоуренс получила царапины в том числе и возле глаза. Однако сообщается, что с 30-летней звездой все в порядке.
Съемки фильма "Не смотри вверх" с Дженнифер Лоуренс и Леонардо Ди Каприо проходят в Бостоне. Актриса играет ученую, который пытается предупредить мир об угрозе приближающегося к Земле астероида. Премьера картины должна состояться в 2021 год.