Сб, 6.02.2021
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Дженнифер Лоуренс пострадала на съемках: на площадке произошел взрыв

Американская актриса Дженнифер Лоуренс получила травму во время съемок картины "Не смотри вверх" для Netflix. Об этом сообщает PeopleTalk.ru со ссылкой на Page Six. 

СМИ сообщили, что в пятницу на съемочной площадке прогремел взрыв, после чего осколки стекла поранили лицо Лоуренс. Источники сообщили, что производство было сразу же приостановлено.

"Взрыв был нужен для трюка, в результате которого разбивается стекло. Но оно ранило ее",  - цитирует источник PeopleTalk.ru.

Известно, что Лоуренс получила царапины в том числе и возле глаза. Однако сообщается, что с 30-летней звездой все в порядке.

Съемки фильма "Не смотри вверх" с Дженнифер Лоуренс и Леонардо Ди Каприо проходят в Бостоне. Актриса играет ученую, который пытается предупредить мир об угрозе приближающегося к Земле астероида. Премьера картины должна состояться в 2021 год.

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