Дженнифер Лоуренс пострадала на съемках: на площадке произошел взрыв

СМИ сообщили, что в пятницу на съемочной площадке прогремел взрыв, после чего осколки стекла поранили лицо Лоуренс. Источники сообщили, что производство было сразу же приостановлено.

"Взрыв был нужен для трюка, в результате которого разбивается стекло. Но оно ранило ее", - цитирует источник PeopleTalk.ru.

Известно, что Лоуренс получила царапины в том числе и возле глаза. Однако сообщается, что с 30-летней звездой все в порядке.