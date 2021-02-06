Сб, 6.02.2021
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Отец Ольги Бузовой вступился за дочь: "Давид, разнулить не хочешь?"

В январе стало известно о расставании Ольги Бузовой и Давида Манукяна.  Певица не стала молчать и рассказала о поведении бывшего возлюбленного. Недавно в соцсетях появились комментарии от отца звезды Игоря Бузова. Об этом пишет StarHit.ru.

Бузова приняла решение расставить все точки над "i" после празднования своего 35-летия. 

Инсайдеры из окружения звезды отмечают, что она до сих пор не может преодолеть душевный кризис и очень страдает. А сегодня под свежим постом Давы появилось сообщение от отца исполнительницы - Игоря Бузова. Об этом пишет StarHit.ru.

"Давид, а не хочешь разнулить? Она страдает", - обратился он к Манукяну в комментариях.

Давид на это ничего и не ответил.

Подписчики же поспешили написать блогеру, что ждут, когда пара воссоединиться 

На днях Дава выпустил новый трек "Обнулила нас", который, по мнению фанатов, напрямую указывает на ситуацию экс-возлюбленных.

После расставания с Ольгой  блогер сразу сообщил своим поклонникам, что будет продолжать работать и снимать контент. Также Давид продолжает участие в шоу "Танцы со звездами" на канале "Россия 1".

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