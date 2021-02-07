Вс, 7.02.2021
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3 мин для прочтения

Мороз и автомобили: что делать, если замерзает дверь, фильтр, тормоз? Совет специалиста

ФОТО: Unsplash/Juha Lakaniemi

Уже на следующей неделе синоптики обещают до -20 градусов мороза. Это на пару с погодой, которая была в Латвии ранее - когда днем столбик термометра показывает около нуля, а ночью ударяет мороз, - может обернуться большим сюрпризом утром - примерзшая дверь, замерзший топливный фильтр или стояночный тормоз. Неправильное обращение может не только не дать результата, но и привести к серьезным тратам на ремонт  машины. Главное - до наступления серьезных морозов еще можно успеть приобрести все необходимые средства и предотвратить неприятности.

"Если автомобиль еще не встречался с проблемами из-за морозов, это не значит, что этого не произойдет в будущем. Влага в машине, замке или салоне может постепенно накапливаться. Поэтому если в начале зимы замок двери автомобиля и резина не обрабатывались, сделать это сейчас еще точно не поздно. Кроме того, если это делалось осенью, обязательно стоит повторить", - говорит Марис Путниекс, менеджер автосервиса SIA Domenikss.

С силой не нажимать на ключ, не тянуть дверь

Если все же случилось так, что автомобиль не получается открыть с помощью пульта, потому что аккумулятор разряжен, а замок замерз, с силой пытаться открыть его ключом точно не нужно. Ключ можно просто сломать или порвать пластиковую рамку. "Конечно, самый эффективный в этом случае - специальный спрей для разморозки замков. Однако он обычно хранится именно в машине и в этой ситуации доступа к нему нет. В этом случае можно довольствоваться коктейльной трубочкой и горячим дыханием. Ни в коем случае не стоит пытаться разморозить замок, облив его водой, тем более - горячей. Это только ухудшит ситуацию", - говорит М. Путниекс.

Проблема, которая также часто поражает автомобильную дверь - это замерзшая резина. "Если потянуть с силой, можно оторвать резину, повредить дверь или ручку, - продолжает эксперт. - В этом случае небольшая сила должна использоваться в другом направлении - толкать дверь внутрь, и это стоит опробовать с каждой из дверей. Это поможет разбить лед, скопившийся на резине, и открыть дверь".

Оказавшись в машине, просто нагрейте ее, пока дверные уплотнения не откроются, и обратитесь в ближайшую станцию ​​обслуживания за специальным силиконовым спреем, который наносят на тщательно протертые дверные уплотнения. "Ни в коем случае для этой цели нельзя использовать масло. Во-первых, они загустевают, а во-вторых, могут оставлять неприятные пятна", - говорит М. Путниекс.

Наконец, необходимо выбрать специальную многоцелевую смазку для дополнительной защиты замков и дверных петель от льда, а также специальный изолирующий спрей на основе силикона для защиты электрических проводов и контактов.

Как бороться со льдом на окнах в салоне автомобиля

В то время, когда температура внутри машины часто и быстро меняется, накапливается влага, которая оседает в виде конденсата на окнах внутри машины и замерзает. "Этого можно избежать профилактически, собирая воду с ковриков автомобиля, а также регулярно проветривая машину. Однако,

если утром внутри машины на окнах еще есть лед, температуру можно выровнять, поместив в машину тканевый мешок с рисом, солью или даже кошачьим песком",

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- говорит М. Путниекс.

Что касается внешней стороны окна, то в советах вроде бы нет нужды - на сухое лобовое стекло в вечернее время можно накинуть специально доступные коврики или одеяло, которое защитит не только стекло от снежно-ледяного слоя, но и дворники от замерзания на стекле. М. Путниекс: "Если под рукой такого нет, можно использовать народный метод - распыление водно-уксусной смеси в пропорции 3:1. Ни в коем случае нельзя использовать горячую воду, которая может разбить стекло из-за резких перепадов температуры".

Стартер работает, но машина не заводится

Бывают ситуации, когда во время работы машины стартер вращается, но двигатель не запускается. Причин у этого может быть много, одна из которых - замерзшая вода в топливном фильтре или само замерзшее топливо. "Самостоятельно понять, так ли это или причина иная, невозможно. Решения три - если есть возможность, поместить автомобиль в тепло, дождаться разморозки и снова попробовать запустить машину или немедленно вызвать эвакуатор, который отвезет машину в сервис", - говорит М. Путниекс.

Машина стоит как вкопанная

Бывает также, что двигатель автомобиля работает как швейцарские часы, но сама машина не двигается с места. Особенно если после мойки она стояла на стоянке. Причина в том, что стояночный тормоз примерз к дискам. "После мойки желательно немного поездить на машине, несколько раз слегка притормозив. Это сделает тормозные диски сухими. Если же тормоз все-таки примерз, нужно попробовать его отпустить, изменив направление движения - вперед и назад", - говорит М. Путниекс.

На более высоких скоростях машина начинает раскачиваться 

В снежные зимы бывает, что при увеличении скорости на шоссе появляется более или менее заметная вибрация автомобиля. "Чаще всего это происходит из-за того, что в одном месте внутри диска за ночь образовался лед, т. к. после езды из-за нагрева тормозных механизмов растаял снег. Избавиться от этого льда можно, заехав на автомойку с самообслуживанием или в теплое помещение. Оставленный на диске, такой лед может создать очень значительный дисбаланс, что, в свою очередь, может повлиять на безопасность движения", - подчеркивает М. Путниекс.

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