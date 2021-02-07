Мороз и автомобили: что делать, если замерзает дверь, фильтр, тормоз? Совет специалиста

"Если автомобиль еще не встречался с проблемами из-за морозов, это не значит, что этого не произойдет в будущем. Влага в машине, замке или салоне может постепенно накапливаться. Поэтому если в начале зимы замок двери автомобиля и резина не обрабатывались, сделать это сейчас еще точно не поздно. Кроме того, если это делалось осенью, обязательно стоит повторить", - говорит Марис Путниекс, менеджер автосервиса SIA Domenikss.

С силой не нажимать на ключ, не тянуть дверь

Если все же случилось так, что автомобиль не получается открыть с помощью пульта, потому что аккумулятор разряжен, а замок замерз, с силой пытаться открыть его ключом точно не нужно. Ключ можно просто сломать или порвать пластиковую рамку. "Конечно, самый эффективный в этом случае - специальный спрей для разморозки замков. Однако он обычно хранится именно в машине и в этой ситуации доступа к нему нет. В этом случае можно довольствоваться коктейльной трубочкой и горячим дыханием. Ни в коем случае не стоит пытаться разморозить замок, облив его водой, тем более - горячей. Это только ухудшит ситуацию", - говорит М. Путниекс.

Проблема, которая также часто поражает автомобильную дверь - это замерзшая резина. "Если потянуть с силой, можно оторвать резину, повредить дверь или ручку, - продолжает эксперт. - В этом случае небольшая сила должна использоваться в другом направлении - толкать дверь внутрь, и это стоит опробовать с каждой из дверей. Это поможет разбить лед, скопившийся на резине, и открыть дверь".

Оказавшись в машине, просто нагрейте ее, пока дверные уплотнения не откроются, и обратитесь в ближайшую станцию ​​обслуживания за специальным силиконовым спреем, который наносят на тщательно протертые дверные уплотнения. "Ни в коем случае для этой цели нельзя использовать масло. Во-первых, они загустевают, а во-вторых, могут оставлять неприятные пятна", - говорит М. Путниекс.

Наконец, необходимо выбрать специальную многоцелевую смазку для дополнительной защиты замков и дверных петель от льда, а также специальный изолирующий спрей на основе силикона для защиты электрических проводов и контактов.

Как бороться со льдом на окнах в салоне автомобиля

В то время, когда температура внутри машины часто и быстро меняется, накапливается влага, которая оседает в виде конденсата на окнах внутри машины и замерзает. "Этого можно избежать профилактически, собирая воду с ковриков автомобиля, а также регулярно проветривая машину. Однако,

если утром внутри машины на окнах еще есть лед, температуру можно выровнять, поместив в машину тканевый мешок с рисом, солью или даже кошачьим песком", 6

- говорит М. Путниекс.