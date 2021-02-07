Вс, 7.02.2021
Конечно, мы хотели бы, чтобы все торговцы возобновили работу по этой концепции, но, если смотреть на данные о заболеваемости, это слишком большой риск Янис Витенбергс, министр экономики
Янис Витенбергс, министр экономики
1 мин для прочтения

Netflix запустит проекты с семьей Барака Обамы

ФОТО: Scanpix/ REUTERS/Kamil Krzaczynski/

Стриминговый сервис Netflix запустит проекты с семьей экс-президента США Барака Обамы: продюсерская компания экс-президента и его супруги Мишель Обамы Higher Ground Productions создаст несколько фильмов и сериалов. Об этом сообщает Lenta.ru.

"Higher Ground Productions, продюсерская компания Барака и Мишель Обама, совместно с Netflix сегодня объявила о разработке нескольких грядущих проектов", - говорится в тексте на сайте компании. 

Это будут художественные, документальные, а также детские, сериал для подростков и семейные фильмы и сериалы. Все указанные проекты находятся на разных стадиях создания.

Отдельно готовится проект о национальных парках и дикой природе, научно-фантастический фильм и картина об одном из первых покорителей Эвереста - непальце Тенцинге Норгее.

Указано, что в рамках сотрудничества создается фильм по мотивам книги Мохсина Хамида "Выход на Запад" (Exit West), в котором роль исполняет британский актер Риз Ахмед.

Ранее бывший президент США Барак Обама включил картину "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова в список любимых фильмов 2020 года.

Последние новости

НАВЕРХ
Back