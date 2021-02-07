Netflix запустит проекты с семьей Барака Обамы

"Higher Ground Productions, продюсерская компания Барака и Мишель Обама, совместно с Netflix сегодня объявила о разработке нескольких грядущих проектов", - говорится в тексте на сайте компании.

Это будут художественные, документальные, а также детские, сериал для подростков и семейные фильмы и сериалы. Все указанные проекты находятся на разных стадиях создания.

Отдельно готовится проект о национальных парках и дикой природе, научно-фантастический фильм и картина об одном из первых покорителей Эвереста - непальце Тенцинге Норгее.

Указано, что в рамках сотрудничества создается фильм по мотивам книги Мохсина Хамида "Выход на Запад" (Exit West), в котором роль исполняет британский актер Риз Ахмед.