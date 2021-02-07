Илон Маск признался, какие из его автомобилей не стоит покупать

По мнению самого богатого человека в мире, это нормальный процесс, потому что все предугадать невозможно. По этой причине в интервью на YouTube Маск инженеру и блогеру Сэнди Манро

советует покупать новую машину на ранних этапах производственного цикла или когда производство стабилизируется, и лучше воздержаться от покупки, когда производство набирает обороты. Это означает, что лучше не покупать машину, когда конвейер работает на полную мощность.

Это поможет избежать ненужных сюрпризов, таких как плохая окраска кузова или плохо приклеенная стеклянная панель крыши. Или неровные стыки между панелями кузова или даже разные панели обивки дверей в одном автомобиле.

ФОТО: Twitter/@DietWrite

"Нам нужно было время, чтобы как-то улучшить производственный процесс. Особенно в период быстрого роста производства", - говорит Илон Маск во время разговора. Он отмечает, что по мере роста производства Model 3 проблема высыхания краски "стала очевидной". А именно, работа на конвейере стала быстрее и на сушку автомобильного покрытия осталось на 1-2 минуты меньше времени. По этой причине качество краски в начале производственного цикла было выше, чем позже, когда выпуск достигал пика. Этот дефицит времени удалось ликвидировать только в конце 2020 года.

Защищая свою компанию, Маск подчеркивает, что производство автомобилей - это настоящий ад, и, по его словам, Tesla Motors - единственная компания за последние 100 лет, которая с нуля превратилась в крупного автопроизводителя.

Видео: интервью Илона Маска

"Создание прототипов - это легко и весело, в то время как добиться массового производства надежного, качественного продукта по доступной цене сложно", - говорит Маск.