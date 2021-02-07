Илон Маск признался, какие из его автомобилей не стоит покупать
В недавнем интервью основатель Tesla Motors Илон Маск признал, что время от времени в производстве автомобилей Tesla обнаруживаются различные проблемы. При их удалении появляются новые.
В недавнем интервью основатель Tesla Motors Илон Маск признал, что время от времени в производстве автомобилей Tesla обнаруживаются различные проблемы. При их удалении появляются новые.
По мнению самого богатого человека в мире, это нормальный процесс, потому что все предугадать невозможно. По этой причине в интервью на YouTube Маск инженеру и блогеру Сэнди Манро
Это поможет избежать ненужных сюрпризов, таких как плохая окраска кузова или плохо приклеенная стеклянная панель крыши. Или неровные стыки между панелями кузова или даже разные панели обивки дверей в одном автомобиле.
"Нам нужно было время, чтобы как-то улучшить производственный процесс. Особенно в период быстрого роста производства", - говорит Илон Маск во время разговора. Он отмечает, что по мере роста производства Model 3 проблема высыхания краски "стала очевидной". А именно, работа на конвейере стала быстрее и на сушку автомобильного покрытия осталось на 1-2 минуты меньше времени. По этой причине качество краски в начале производственного цикла было выше, чем позже, когда выпуск достигал пика. Этот дефицит времени удалось ликвидировать только в конце 2020 года.
Защищая свою компанию, Маск подчеркивает, что производство автомобилей - это настоящий ад, и, по его словам, Tesla Motors - единственная компания за последние 100 лет, которая с нуля превратилась в крупного автопроизводителя.
Видео: интервью Илона Маска
"Создание прототипов - это легко и весело, в то время как добиться массового производства надежного, качественного продукта по доступной цене сложно", - говорит Маск.
В ходе беседы Манро также поговорил с Маском об автономных системах вождения. По словам Маска, очевидно, что в разработке этого типа автомобилей участвуют инженеры Tesla и его космической компании SpaceX. Их задача проста - создать систему, которая умеет самостоятельно управлять автомобилем и предотвращать аварии, даже если перед ним на дороге приземлится НЛО. Потому что главной задачей является и останется безопасная и комфортная перевозка пассажиров из пункта А в пункт Б.