Возлюбленная покойного солиста "Иванушки International" забаррикадировалась в его квартире

Продюсер Олеся Сазыкина рассказала, что девушка буквально забаррикадировалась в квартире.

"Не выходит, даже когда приходят судебные приставы. Она их выгоняет, хотя по закону вообще там на птичьих правах. По-женски ее очень жалко. Саша 24 часа в сутки была с Олегом, а Олег с ней некрасиво поступил", - сказала Олеся.

Яковлев после своей смерти завещал имущество своему другу, актеру Роману Радову, и племяннице.

Куцевол после смерти Яковлева все равно решила остаться в его квартире. Она различными способами пыталась доказать свои права на проживание. Она также пытается доказать, что была настоящей женой Яковлева.

Сазыкина предлагает купить Александре квартиру, ведь много кто считает, что девушка не виновата в той ситуации, которой оказалась.

Экс-участник группы "Иванушки International" Олег Яковлев скончался в июне 2017 года. Врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию.