Пригожин оказался в больнице из-за Covid-19. Продюсер был при смерти

"Несколько дней назад я отметил свой второй день рождения. Я все думал, рассказывать мне об этом или нет, и все-таки решил, что сделаю это - не ради досужих разговоров, не для того, чтобы сейчас моя история разошлась в интернете, а для того, чтобы своим рассказом предостеречь тех, кто все еще думает, что эта болезнь ерунда и его она не коснется", - написал он.

Пригожин отметил, что Covid - это "чистая рулетка".

"Не факт, что выбор костлявой с косой падет не на вас", - указал продюсер.

С самого начала пандемии они с Валерией отнеслись к проблеме со всей серьезностью. Супруги соблюдали изоляцию, предпринимали все превентивные меры, чтобы не заболеть.

"В разгар очередной волны пандемии мы уехали в гостеприимный Дубай, где чувствовали себя в большей безопасности, да к тому же это место позволяло нам еще и работать. Но, как мы ни остерегались, нам суждено было заразиться этой страшной болезнью под названием Covid-19. Валерия перенесла ее легко, практически на ногах, а вот со мной приключилась другая история, которой точно мы никак не ожидали", - поведал он.

Первую неделю болезни продюсер чувствовал себя неплохо и думал, что идет на поправку, как в одночасье стал задыхаться и просто уже не в силах был подняться.

"Меня срочно забрали в больницу. Спасибо моим прекрасным друзьям, живущим в Дубае, которые действовали быстро и решительно - самостоятельно у нас точно ничего бы не вышло, малейшее промедление стоило бы мне жизни", - заметил он.

Иосиф рассказал о кошмаре, который начался потом. Его состояние ухудшалось с каждой минутой. Пригожина подключили к кислороду.

"Дальше я уже плохо себя помню. Врачи приходили, уходили, брали анализы, делали всякие снимки, а мне становилось все хуже. Но мне еще крупно повезло с тем, что я оказался в одном из лучших госпиталей Дубая Mediclinic City Hospital, где работают прекрасные врачи, немедленно приступившие к мощнейшей терапиии, выводящей меня из цитокинового шторма. Кто не знает, прогуглите, что это, а коротко : цитокиновый шторм - потенциально летальная реакция иммунной системы. Моя болезнь развивалась по самому плохому сценарию", - вспоминает Пригожин.

Продюсер подчеркнул, что он перенес восемь дней ада, но благодаря грамотному лечению и поддержке родных и близких и друзей смог выжить.

"Когда я первый раз смог самостоятельно встать, я, взрослый мужик, расплакался от осознания того, как это прекрасно - просто жить", - подытожил он.

Иосиф Пригожин подчеркнул, что он вернулся из больницы другим человеком. На многие вещи сегодня он смотрит иначе.