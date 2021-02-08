Пн, 8.02.2021
Хочется надеяться, что сам Боррель осознает свою ошибку и поймет, что он вел себя таким образом, что не может дальше представлять европейские страны. Рихо Террас, депутат Европарламента от Эстонии
Рихо Террас, депутат Европарламента от Эстонии
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Пара, прожившая в браке более 60 лет, впервые встретилась спустя год разлуки из-за коронавируса

83-летний Стэнли Харбор, которому поставили диагноз "деменция", и его 81-летняя супруга Мэвис впервые смогли встретиться спустя год после разлуки. Все из-за пандемии. Об этом пишет Manchester Evening News.

Женщина в последний раз видела мужа в феврале прошлого года. Тогда дом престарелых в Болтоне, где проживает Стэнли, был закрыт из-за ограничительных мер. 

Видео: Встреча Стэнли и Мэвис

"Я очень рада вновь увидеть Стэнли. Я так сильно скучала по нему, что не выдержала и просто заплакала. Я невероятно счастлива и больше никогда не хочу с ним расставаться. Я чувствую себя потерянной без него", - приводит слова Мэвис Esquire. Стэнли встретил супругу с букетом цветов, а сотрудники дома престарелых смогли устроить им романтический ужин.

Как рассказывает Manchester Evening News, впервые они встретились в 1950-х. 

У Мэвис тоже возникли проблемы со здоровьем, потому она решила перебраться к мужу. Они смогли воссоединиться только после ее двухнедельного карантина.

"Я сразу поняла, что выйду за него замуж", - вспомнила первую встречу Мэвис. Они поженились в начале 1960-х. У Мэвис и Стэнли есть двое сыновей, трое внуков и правнук.

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