Пара, прожившая в браке более 60 лет, впервые встретилась спустя год разлуки из-за коронавируса

Женщина в последний раз видела мужа в феврале прошлого года. Тогда дом престарелых в Болтоне, где проживает Стэнли, был закрыт из-за ограничительных мер.

Видео: Встреча Стэнли и Мэвис

"Я очень рада вновь увидеть Стэнли. Я так сильно скучала по нему, что не выдержала и просто заплакала. Я невероятно счастлива и больше никогда не хочу с ним расставаться. Я чувствую себя потерянной без него", - приводит слова Мэвис Esquire. Стэнли встретил супругу с букетом цветов, а сотрудники дома престарелых смогли устроить им романтический ужин.

Как рассказывает Manchester Evening News, впервые они встретились в 1950-х.

У Мэвис тоже возникли проблемы со здоровьем, потому она решила перебраться к мужу. Они смогли воссоединиться только после ее двухнедельного карантина.