RUS TVNETЗвездыКиноСергей Бодров-младший, Брэндон Ли и другие актеры, которые погибли на съемках 9 февраля 2021, 0:001 мин для прочтенияСергей Бодров-младший, Брэндон Ли и другие актеры, которые погибли на съемкахrus.tvnet.lvПродолжение статьи1 / 7ДалееВик МорроуФОТО: instagram / коллаж RUS TVNETRUS TVNET решил вспомнить, кто из знаменитостей погиб во время съемок своих фильмов. Вик МорроуАндрей КраскоСергей Бодров-младшийБрэндон Ли Джон Кэнди Андрей Ростоцкий Продолжение статьи1 / 7ДалееВик Морроуандрей краскоАндрей РостоцкийБрэндон ЛиВик МорроуДжон Кэндизвездызвезды 90-хкинозвездыроссийские звездысергей бодровсуперзвездытелезвезды