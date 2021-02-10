"Меня зовут Вера, и я - украинка": Любовь Брежневой к Риге, 20 лет на сцене и брак с Меладзе

Ранее Константин Меладзе опубликовал в своем Instagram детское фото Веры Брежневой. Этот пост появился на фоне слухов о его разводе с певицей.

"Любовь спасет мир", - подписал публикацию Меладзе, добавив к фразе дату, 22 ноября, и изображение сердца. Отметим, что "Любовь спасет мир" - одна из самых популярных песен Веры Брежневой.

Летом 2022 года в СМИ появилась информация о том, что Константин Меладзе и Вера Брежнева разводятся. Насколько это правда, неизвестно. Ни продюсер, ни экс-участница трио "ВИА Гра" эту новость не комментируют.

Вера Брежнева и Константин Меладзе Фото: Кадр из видео

Сольная карьера

Вера не раз признавалась, что для нее время в "ВИА Гра" это было непростым временем. Оказывается, в тот период, когда она была участницей коллектива, ее не устраивал рабочий график. Из-за него сильно страдало здоровье артистки. Об этом пишет StarHit.ru.

Вера не стала скрывать, что в том момент даже думала вообще оставить карьеру. Тогда она взяла отпуск на несколько месяцев и провела время с семьей и дочерью. "Но это оказалось лишь толчком в то будущее, которое вы потом наблюдали," - объяснила Брежнева. Так она пришла к сольной карьере. Сначала Вера попробовала себя как телеведущая, а потом выпустила свой первый сольный клип - "Я не играю".

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