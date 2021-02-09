Вт, 9.02.2021
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Фадеев пожаловался на травлю после вакцинации от коронавируса

Максим Фадеев ФОТО: скриншот видео

Российский музыкальный продюсер Максим Фадеев пожаловался на травлю в Сети после вакцинации от Covid-19. Об этом пишет Lenta.ru. 

Фадеев поведал, что привился "Спутником V" После этого сообщение люди стали желать ему смерти и писать "кучу всевозможной гадости".

Некоторые из пользователей отмечали, что таким образом Фадеев желает вырождения русского народа и призывает ставить прививки детям.

Что касается самочувствия после вакцинации, у продюсера первый день слегка болело место прививки. Была сонливость, которую, по словам продюсера, практически невозможно было контролировать. После второй прививки побочных эффектов не было.

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