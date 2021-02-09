Фадеев пожаловался на травлю после вакцинации от коронавируса

Фадеев поведал, что привился "Спутником V" После этого сообщение люди стали желать ему смерти и писать "кучу всевозможной гадости".

Что касается самочувствия после вакцинации, у продюсера первый день слегка болело место прививки. Была сонливость, которую, по словам продюсера, практически невозможно было контролировать. После второй прививки побочных эффектов не было.