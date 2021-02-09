Михаил Ефремов этапирован в Москву. Он подал жалобу на свой приговор

Сообщается, что никаких официальных уведомлений от следствия Ефремов еще не получал. Он не знает о причинах этапа.

Актер ни на что не жаловался. Он лишь посетовал, что нельзя курить. Правозащитникам он сказал, что в колонии вшивал молнии в одежду, жил в отряде. Товарищи по несчастью называли его дядей Мишей, чувствовалось, что уважают.

Сидит Михаил Ефремов в пятиместной камере, но сосед у него пока один, отбывающий наказание за кражу. Конфликтов между сокамерниками нет.

Артист выглядит уставшим, но его все устраивает.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил СМИ, что в изоляторе Ефремов пробудет два месяца.

Он обеспокоен тем, что актера как осужденного должны селить в СИЗО с теми, кто уже был судим и имел срок. Иногда это чревато проблемами.

Также осужденный на 7,5 года лишения свободы Ефремов подал жалобу на свой приговор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексея Мельникова.

По его словам, члены комиссии посетили актера в следственном изоляторе "Водник", и Ефремов сообщил им, что подал кассационную жалобу на приговор.