Вт, 9.02.2021
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Эдгар Шинс, председатель правления Latio
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Депутат Кайминьш официально стал обвиняемым

депутат Сейма Артус Кайминьш ФОТО: LETA

Вчера, 8 февраля, Генеральная прокуратура предъявила обвинение депутату Сейма Артусу Кайминьшу, подтвердила агентству LETA пресс-секретарь прокуратуры Айга Эйдука.

В настоящее время по делу продолжается досудебное расследование. В ближайшее время дело планируется передать в суд.

4 февраля Сейм согласился выдать Кайминьша, обвиняемого в нарушении правил бухгалтерского учета, для уголовного преследования. Подобное нарушение карается лишением свободы на срок до одного года, принудительными работами или штрафом.

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