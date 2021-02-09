Депутат Кайминьш официально стал обвиняемым
Вчера, 8 февраля, Генеральная прокуратура предъявила обвинение депутату Сейма Артусу Кайминьшу, подтвердила агентству LETA пресс-секретарь прокуратуры Айга Эйдука.
Вчера, 8 февраля, Генеральная прокуратура предъявила обвинение депутату Сейма Артусу Кайминьшу, подтвердила агентству LETA пресс-секретарь прокуратуры Айга Эйдука.
В настоящее время по делу продолжается досудебное расследование. В ближайшее время дело планируется передать в суд.
4 февраля Сейм согласился выдать Кайминьша, обвиняемого в нарушении правил бухгалтерского учета, для уголовного преследования. Подобное нарушение карается лишением свободы на срок до одного года, принудительными работами или штрафом.