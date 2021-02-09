"Тот, кого называла вторым отцом, видел во мне врага": Савичева о прекращении работы с Фадеевым

Юлия указала, что до этого интервью никто не знал правды и сейчас пришло время об этом рассказать. Звезда подчеркнула, что она всегда будет называть Максима Фадеева вторым отцом.

В 90-е годы ее семья жила бедно, а Макс Фадеев оплачивал ее наряды, занятия и поездки на конкурсы. Именно он посоветовал Юлии пойти на кастинг "Фабрики звезд". Он не мог сказать точно, чем это закончится.

"Не было никакого блата, подтасовок в голосовании или влияния на членов жюри. Он помог мне только в одном - поддержал морально", - заверила она.

Савичева помнит всю строгость, с которой к ней относился Фадеев. Он долгое время не писал для нее песен, но перед номинацией подарил ей будущий хит - "Высоко". Она считает, что заслуга Макса Фадеева была в том, что он раскрыл ее тогда как певицу. Показал, какая у нее душа.

Долгое время Юлия могла позвонить Максу в любое время. Но за семь лет до ее ухода с лейбла все изменилось. Продюсер отдалился от нее.

"Долго пыталась понять, что происходит, но пробиться сквозь толпу окружающих его людей уже не могла", - рассказывала она в интервью.

Певица подчеркивает, что рассказы о жестокости продюсера - это лишь слухи. Савичева утверждает, что он ранимый и доверчивый человек. В продюсерском центре она наблюдала, что такое "потребительское отношение". Савичева заверяет, что к Максу там именно так относились.

"Только спустя время я поняла, что происходит. Меня буквально выдавливали люди, которые его окружали", - пояснила певица.

Ей приходилась все согласовывать с работниками продюсерского центра, хотя Максу говорили, что решения Савичева принимает сама. Фадееву рассказывали небылицы о том, что певица якобы просит новые костюмы, хотя она была невероятно скромной. Единственное, что просила артистка - это работа и гастроли, но ее оболгали перед продюсером.

Юлия Савичева рассказала, что в 2017 году, когда она вернулась из декрета, то оказалась в вакууме. Ей поступало множество предложений о концертах, а она все переадресовывала в офис, но там все проваливалось как в черную дыру.

В какой-то момент исполнительнице стало казаться, что с Максом творят какие-то ужасные вещи. До него было невозможно достучаться. У нее все время было какое-то плохое предчувствие.

"Наш офис находился в подвальном помещении. Когда я спускалась туда, то казалось, что я захожу в адское логово", - вспоминает звезда.

Она кричала и плакала во время редких звонков Максу. Умоляла ей поверить и пыталась открыть глаза на происходящее, но тщетно. В итоге Савичева добилась своего и Макс начал с ней говорить. Состоялась долгожданная встреча с продюсером.

"Тот, кого называла вторым отцом, видел во мне врага", - вспоминает эту встречу Юлия.

Фадеев заявил, что лейбл больше не работает с Савичевой. На следующий день Юле запретили исполнение песен, которые принадлежат лейблу. Пришлось создавать новый материал, хотя у Юлии и ее мужа не было денег. Но им помогли, а позже юрист выяснила, что она имеет право исполнять хиты "Юлия" и "Если в сердце живет любовь".

После певица видела, что творится на лейбле. Она считает, что люди, которые окружали Фадеева, "высосали из него все, что могли". Позже, когда лейбл был распущен, он вернул артистам права на их песни.