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Сразу два фильма российских режиссеров вошли в шорт-лист "Оскара"

Кадр из фильма "Дорогие товарищи!" ФОТО: kinopoisk.ru

Сразу два фильма российских режиссеров - "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского и "Гунда" Виктора Косаковского попали в шорт-лист "Оскара". Из этого списка будет отобран окончательный перечень номинантов.

Картина Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году попала в шорт-лист в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Помимо нее в список также вошли еще 14 работ, в том числе картины из Боснии и Герцеговины, Чехии, Чили, Дании, Франции, Гватемалы, Гонконга, Ирана, Кот-дʼИвуара, Румынии, Мексики, Норвегии, Тайваня и Туниса.

Ранее фильм получил специальный приз на Венецианском кинофестивале.

Фильм "Гунда" режиссера Виктора Косаковского и спродюсированный Хоакином Фениксом, в котором рассказывается о жизни нескольких животных на ферме - попал в шорт-лист номинации "Лучший документальный полнометражный фильм".

Окончательный список номинантов на 93-ю премию американской киноакадемии "Оскар " будет объявлен чуть больше, чем через месяц - 15 марта, а сама церемония вручения статуэток состоится 25 апреля.

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