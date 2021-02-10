Сразу два фильма российских режиссеров вошли в шорт-лист "Оскара"

Картина Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году попала в шорт-лист в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Помимо нее в список также вошли еще 14 работ, в том числе картины из Боснии и Герцеговины, Чехии, Чили, Дании, Франции, Гватемалы, Гонконга, Ирана, Кот-дʼИвуара, Румынии, Мексики, Норвегии, Тайваня и Туниса.

Ранее фильм получил специальный приз на Венецианском кинофестивале.

Фильм "Гунда" режиссера Виктора Косаковского и спродюсированный Хоакином Фениксом, в котором рассказывается о жизни нескольких животных на ферме - попал в шорт-лист номинации "Лучший документальный полнометражный фильм".