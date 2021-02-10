Ср, 10.02.2021
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Министерство экономики Латвии
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Девятый правнук: принцесса Евгения, внучка королевы Елизаветы II, родила сына

ФОТО: Reuters/ScanPix

У внучки королевы Елизаветы II, принцессы Евгении 9 февраля в 8:55 родился сын. Это девятый правнук королевы. Сообщение появилось на официальном сайте королевской семьи.

Для принцессы Евгении е ее супруга Джека Бруксбэнка - это первый ребенок. 

Мальчик, который станет 11-м в очереди к королевскому престолу, весит 3,600 кг. 

Супруги поделились радостной новостью также в своем Instagram.

Роды прошли в частной лондонской клинике Портленд, на них присутствовал муж принцессы Евгении.

Согласно сообщению, мама и сын чувствуют себя хорошо. 

Галерея: Свадьба принцессы Евгении

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