Девятый правнук: принцесса Евгения, внучка королевы Елизаветы II, родила сына
У внучки королевы Елизаветы II, принцессы Евгении 9 февраля в 8:55 родился сын. Это девятый правнук королевы. Сообщение появилось на официальном сайте королевской семьи.
У внучки королевы Елизаветы II, принцессы Евгении 9 февраля в 8:55 родился сын. Это девятый правнук королевы. Сообщение появилось на официальном сайте королевской семьи.
Для принцессы Евгении е ее супруга Джека Бруксбэнка - это первый ребенок.
Мальчик, который станет 11-м в очереди к королевскому престолу, весит 3,600 кг.
Супруги поделились радостной новостью также в своем Instagram.
Роды прошли в частной лондонской клинике Портленд, на них присутствовал муж принцессы Евгении.
Согласно сообщению, мама и сын чувствуют себя хорошо.
Галерея: Свадьба принцессы Евгении