Актер и музыкант Петр Мамонов рассказал о перенесенной клинической смерти

Во время эфира ведущий телепередачи Борис Корчевников попросил показать на экране кадр из советского фильма "Игла", на котором можно увидеть, что у артиста на груди имеется большой шрам. Как рассказал сам Мамонов, он получил его в возрасте 25 лет, когда стал участником пьяной драки. В результате ранения он потерял много крови и 40 дней провел в состоянии комы.

Кадр из фильма "Игла", где виден шрам на груди Петра Мамонова ФОТО: Скриншот из видео

Как признался актер, в ходе драки ему проткнули легкое, а сам он, несмотря на старания врачей, еще долго не хотел возвращаться к жизни. "Я ничего не видел за этим порогом, но помню одно ощущение: отступила боль и наступил покой. Все залито серым... и покой", - рассказал артист.

Осенью 2019-го Петр Мамонов перенес две операции на сердце, а незадолго до этого был госпитализирован с инфарктом.

Мамонов - создатель и фронтмен легендарной советской рок-группы "Звуки Му". Также он известен своими актерскими работами в фильмах "Такси-блюз", "Остров", "Царь" и "Шапито-шоу".