Монеточка и Сергей Бурунов вместе спели "Белые розы". Зачем?

В клипе Монеточка лежит на рояле, поет о любви к белым розам и танцует вместе с подтанцовкой под дождем из падающих лепестков. В это же время Бурунов в образе бездомного бродит по улице, пытается поговорить с Монеточкой по телефону и танцует с группой полицейских, пока те его не задерживают.

Видео: клип Монеточки и Сергея Бурунова на их кавер песни "Белые розы"

Далее Бурунов просовывает Монеточке розу сквозь сетчатый забор, она кидает ему монетку и в следующей сцене они танцуют уже вместе.

Музыкальное видео приурочено к выходу комедии "Родные" по сценарию Жоры Крыжовникова. В ней Бурунов и Монеточка исполнили роли отца и дочери. По сюжету они вместе с другими родственниками отправляются в путешествие по России на Грушинский фестиваль авторской песни. В России фильм выходит в прокат уже 11 февраля.