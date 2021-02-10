Источник: Юлия Навальная уехала из России в Германию
Супруга российского политика Алексея Навального Юлия уехала из России, сообщает "Медуза" со ссылкой на источник "Интерфакса".
Супруга российского политика Алексея Навального Юлия уехала из России, сообщает "Медуза" со ссылкой на источник "Интерфакса".
По данным агентства, Юлия Навальная улетела из московского аэропорта "Домодедово" рейсом во Франкфурт-на-Майне.
Причины ее отъезда пока неизвестны. Сама Навальная никак не комментировала это. Ее адвокат Светлана Давыдова сказала ТАСС, что у нее "нет такой информации". Адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев сообщил, что не знает об отъезде Юлии Навальной из России, пишет РИА "Новости".
Напомним, 17 января Алексея Навального задержали после возвращения в Россию из Германии, где он лечился после отравления, предположительно, боевым ядом из группы "Новичок". Его обвинили в неисполнении обязательств условно осужденного по делу Yves Rocher. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН, требовавшей заменить Навальному условное наказание по делу Yves Rocher на реальное, в результате чего политику назначили 2 года и 8 месяцев колонии общего режима.