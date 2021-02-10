Ср, 10.02.2021
Мы сделаем все гораздо хитрее соратники Навального о новой протестной акции
соратники Навального о новой протестной акции
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Источник: Юлия Навальная уехала из России в Германию

Юлия Навальная ФОТО: Reuters/ScanPix

Супруга российского политика Алексея Навального Юлия уехала из России, сообщает "Медуза" со ссылкой на источник "Интерфакса".

По данным агентства, Юлия Навальная улетела из московского аэропорта "Домодедово" рейсом во Франкфурт-на-Майне.

Причины ее отъезда пока неизвестны. Сама Навальная никак не комментировала это. Ее адвокат Светлана Давыдова сказала ТАСС, что у нее "нет такой информации". Адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев сообщил, что не знает об отъезде Юлии Навальной из России, пишет РИА "Новости".

Напомним, 17 января Алексея Навального задержали после возвращения в Россию из Германии, где он лечился после отравления, предположительно, боевым ядом из группы "Новичок". Его обвинили в неисполнении обязательств условно осужденного по делу Yves Rocher. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН, требовавшей заменить Навальному условное наказание по делу Yves Rocher на реальное, в результате чего политику назначили 2 года и 8 месяцев колонии общего режима.

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