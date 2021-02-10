Источник: Юлия Навальная уехала из России в Германию

По данным агентства, Юлия Навальная улетела из московского аэропорта "Домодедово" рейсом во Франкфурт-на-Майне.

Причины ее отъезда пока неизвестны. Сама Навальная никак не комментировала это. Ее адвокат Светлана Давыдова сказала ТАСС, что у нее "нет такой информации". Адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев сообщил, что не знает об отъезде Юлии Навальной из России, пишет РИА "Новости".