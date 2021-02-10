Ср, 10.02.2021
Мы сделаем все гораздо хитрее соратники Навального о новой протестной акции
соратники Навального о новой протестной акции
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • Павлютс: в настоящее время общество в своем роде борется с правительством, а не с Covid-19
1 мин для прочтения

Павлютс: в настоящее время общество в своем роде борется с правительством, а не с Covid-19

Даниэль Павлютс ФОТО: Ernests Dinka, Saeima

Сейчас общество в своем роде борется с правительством, а не с Covid-19, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс на заседании правительства и его партнеров по ограничению распространения Covid-19.

Оценивая эпидемиологическую ситуацию, министр здравоохранения подчеркнул, что заболеваемость Covid-19 не снижается при существующих мерах.

"Если мы не можем снизить заболеваемость с помощью существующих мер безопасности, это означает, что меры безопасности не работают. Это можно объяснить тем, что терпение и участие общественности заменило обыгрывание системы.

В настоящее время общество в своем роде борется с правительством, а не с Covid-19 и не за свое здоровье. Это нужно менять ", - подчеркнул Павлютс.

Министр предупредил, что реальный эффект вакцинации против Covid-19 на коллективный иммунитет населения ожидается через несколько месяцев.

Он также отметил, что, учитывая мутации коронавируса, вакцинация может не оказаться 100-процентным решением.

Павлютс также подчеркнул, что адаптация существующих вакцин к новым вирусным мутациям может занять до девяти месяцев.

Что касается ограничений для сокращения распространения Covid-19, министр добавил, что в будущем должен быть решен вопрос об ослаблении этих ограничений, чтобы жители могли удовлетворять свои основные потребности.

Уже сообщалось, что с 9 ноября по 6 апреля 2020 года в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации с целью снизить распространение Covid-19. Во время режима ЧС был введен ряд ограничений.

Последние новости

НАВЕРХ
Back