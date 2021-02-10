Павлютс: в настоящее время общество в своем роде борется с правительством, а не с Covid-19

Оценивая эпидемиологическую ситуацию, министр здравоохранения подчеркнул, что заболеваемость Covid-19 не снижается при существующих мерах.
"Если мы не можем снизить заболеваемость с помощью существующих мер безопасности, это означает, что меры безопасности не работают. Это можно объяснить тем, что терпение и участие общественности заменило обыгрывание системы.
В настоящее время общество в своем роде борется с правительством, а не с Covid-19 и не за свое здоровье. Это нужно менять ", - подчеркнул Павлютс.
Министр предупредил, что реальный эффект вакцинации против Covid-19 на коллективный иммунитет населения ожидается через несколько месяцев.
Он также отметил, что, учитывая мутации коронавируса, вакцинация может не оказаться 100-процентным решением.
Павлютс также подчеркнул, что адаптация существующих вакцин к новым вирусным мутациям может занять до девяти месяцев.
Что касается ограничений для сокращения распространения Covid-19, министр добавил, что в будущем должен быть решен вопрос об ослаблении этих ограничений, чтобы жители могли удовлетворять свои основные потребности.
Уже сообщалось, что с 9 ноября по 6 апреля 2020 года в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации с целью снизить распространение Covid-19. Во время режима ЧС был введен ряд ограничений.