Павлютс: в настоящее время общество в своем роде борется с правительством, а не с Covid-19

Оценивая эпидемиологическую ситуацию, министр здравоохранения подчеркнул, что заболеваемость Covid-19 не снижается при существующих мерах.

"Если мы не можем снизить заболеваемость с помощью существующих мер безопасности, это означает, что меры безопасности не работают. Это можно объяснить тем, что терпение и участие общественности заменило обыгрывание системы.

В настоящее время общество в своем роде борется с правительством, а не с Covid-19 и не за свое здоровье. Это нужно менять ", - подчеркнул Павлютс. 22

Министр предупредил, что реальный эффект вакцинации против Covid-19 на коллективный иммунитет населения ожидается через несколько месяцев.

Он также отметил, что, учитывая мутации коронавируса, вакцинация может не оказаться 100-процентным решением.

Павлютс также подчеркнул, что адаптация существующих вакцин к новым вирусным мутациям может занять до девяти месяцев.

Что касается ограничений для сокращения распространения Covid-19, министр добавил, что в будущем должен быть решен вопрос об ослаблении этих ограничений, чтобы жители могли удовлетворять свои основные потребности.