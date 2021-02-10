Идут дискуссии о возобновлении самых необходимых услуг в сфере красоты

Сегодня комиссия рассматривала коллективное заявление 10 419 граждан Латвии "О снятии ограничений на пользование банями и другими услугами ухода за собой".

Фелдмане сообщила, что неделю назад Минздрав подготовил для премьер-министра оценку рисков косметических и оздоровительных услуг и возможных мер предосторожности, а также обновления этих мер.

Позиция Минздрава заключается в том, чтобы разрешить услуги не первой необходимости, если двухнедельная кумулятивная заболеваемость Covid-19 снизится до 200 случаев на 100 000 населения. Пока такой показатель не будет достигнут, министерство не видит возможности значительно расширить доступные услуги, не являющиеся жизненно важными для общества.

Со своей стороны Инспекция здравоохранения также оценила возможные риски, связанные с контактами, их продолжительностью, временем оказания услуги и др.

Пока указанный показатель не достигнут, могут быть возобновлены самые необходимые услуги - парикмахерские, маникюр, педикюр.

Эксперты рекомендуют для этих услуг ряд мер предосторожности, например, использование защитных барьеров, где это возможно, оказание услуг только по записи, перерывы между клиентами, регистрация клиентов и др.

По словам эпидемиолога Юрия Перевощикова, с учетом сегодняшних данных можно сделать вывод, что в Латвии наблюдается небольшое снижение заболеваемости, но кумулятивный показатель все еще высокий - 567 случаев на 100 000 населения. Доля положительных тестов также стабильно держится около 8%, а хорошая новость заключается в том, что количество госпитализаций постепенно сокращается.