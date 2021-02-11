Кариньш, Левитс и другие: начинается вакцинация высших должностных лиц и бывших президентов Латвии

Небольшой круг должностных лиц, которым была предоставлена возможность пройти вакцинацию, был тщательно отобран, принимая во внимание их обязанности и роль в управлении государственными процессами.

Ссылаясь на социологические опросы, представители бюро вакцинации пояснили, что большая часть населения считает необходимым предоставить высокопоставленным должностным лицам страны возможность получить вакцину от Covid-19 на ранней стадии вакцинации, чтобы они подали пример остальным членам общества.

Все бывшие президенты страны с момента восстановления независимости Латвии также вакцинируются, показав свою уверенность в безопасности и эффективности вакцины.

Вакцинация высших должностных лиц страны начнется одновременно с вакцинацией в центрах социального ухода, при этом

будет использоваться одна и та же вакцина - AstraZeneca.

Вакцинация будет проводиться в Клинической университетской больнице им. Страдиня 11 и 12 февраля, по установленному графику.

Сегодня с 11:00 до 12:45 от Covid-19 будут привиты президент Эгил Левитс, премьер-министр Кришьянис Кариньш, а также бывшие президенты Гунтис Улманис, Вайра Вике-Фрейберга, Андрис Берзиньш и Валдис Затлерс, заместитель председателя Сейма Дагмара Бейтнере-Ле Галл, заместитель председателя Сейма Инесе Либиня-Эгнере, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс.

Бывший президент Латвии Раймонд Вейонис будет вакцинирован 12 февраля, а председатель Сейма Инара Мурниеце по состоянию здоровья получит вакцину на следующей неделе.