Умер "король порно" и основатель журнала Hustler Ларри Флинт

Ларри Флинту было 78 лет. Причина смерти не называется. TMZ со ссылкой на источники в семье умершего пишет, что смерть вызвали проблемы с сердцем.

После возвращения из армии Ларри Флинт выкупил бывший бар своей матери в Огайо. Прзже он сделал из этого целую сеть стриптиз-баров. Для рекламы он использовал печатную рассылку, которая в 1974 превратилась в журнал Hustler.

От Playboy и Penthouse он отличался более откровенным содержанием.

Издание получило известность из-за скандальной публикации: в журнали опубликовали сделанные папарацци голые фото бывшей первой леди Жаклин Кеннеди-Онассис. Ранее Playboy и Penthouse отказались от них.

В 1978 году Флинт пережил нападение. В итоге он оказался парализован ниже пояса и всю оставшуюся жизнь передвигался в позолоченной инвалидной коляске.

В 1996 году на экраны вышел биографический фильм "Народ против Ларри Флинта", который охватывал жизнь издателя в 1970-1980-е годы. Режиссер - Милош Форман, в главной роли - Вуди Харрельсон. Фильм получил главный приз Берлинского фестиваля.