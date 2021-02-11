Дарья Мороз о Богомолове и любви: "Я не тот человек, который будет делать пиар на личных отношениях"

Дарья и Константин развелись в 2018 году. Режиссер сейчас женат на журналистке Ксении Собчак, а у актрисы новые отношения, о которых она старается не рассказывать СМИ. Как отмечает Мороз, уже с самого начала было понятно, что их брак не будет долгим.

"Мы с Костей поженились больше потому, что я ждала ребенка и мы решили, что так будет проще с документами. Помню, он попросил меня съездить в загс узнать свободные даты. Я говорю: "Есть на восьмое число". Он: "Нет, восьмерка - это символ бесконечности". Транслировать то, что мы вместе навсегда, бессмысленно. Чувства развиваются, перетекают из одного состояния в другое либо исчезают. Всякое бывает, и ничем их не застолбишь - ни кольцами, ни клятвами", - цитирует Дарью Мороз издание.

Она уверена, что официальный брак не дает никакой гарантии. Сейчас у нее идет новый этап саморазвития. Дарья подтвердила, что у нее новый мужчина. Но говорить о нем звезда отказалась.

"Я не тот человек, который будет делать пиар на личных отношениях. ", - указала Мороз.

Для актрисы важно, чтобы в отношениях было уважение и каждый позволял выделись себе место для личного пространства. Тем не менее Мороз признается, что много работает и гордится тем, что ни от кого не зависит и никто ее не содержит.

Дарья Мороз ФОТО: Пресс-фото