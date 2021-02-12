Богомолов выпустил манифест. Его тезисы о "Новом этическом рейхе" вызвали споры

"Все очень блескучее, а потом только дым", - указал драматург и лауреат "Золотой маски" Михаил Дурненков.

Журналист Павел Лобков сравнил режиссера с русским ученым Львом Бергом, который во время Октябрьской революции не занимал ничью сторону. Он в этот момент писал свою теорию эволюции.

Текст Богомолава также сравнивали со статьей Григория Явлинского "Без путинизма и популизма", в которой политик критикует оппозиционера Алексея Навального.

Ахаха. Слепаков-Явлинский-Богомолов. Три столпа "выищехужипутина".

Я уж думал, что Богомолов реально про культуру написал. Ан нет. Пугалку про Европу. Что ещё ржачно так то, что аудитория статьи - те, кто из Европы отдыхать не вылезает — Олег Козырев (@oleg_kozyrev) February 10, 2021

Портал "Медуза" поговорил с Константином Богомоловым о его манифесте. Он объяснил, что название "манифест" - "весьма условное". Приводим некоторые выдержки из этой беседы.

"Скорее, это концептуальная концентрация тех идей, которые давно бродят в голове", - объяснил Богомолов.

Он просто их собрал, объединил и систематизировал. Режиссер подчеркнул, что в 99% случаев он слышал реакцию собеседников, которые с ним соглашались. Богомолов решился опубликовать этот манифест, потому что "люди, которые думают так же, не могут это сформулировать или не решаются это произнести".

Константин указал, что его текст - это не попытка кому-то угодить. Это искреннее мнение.

"Я смею утверждать, что ограничение свободы на Западе есть шаг в создании новой тоталитарной цивилизации. И это гораздо страшнее, чем попытка какого-то политического режима защитить себя от критики. Нельзя сравнивать запрет критики конкретной власти и запрет на выражение своего мнения по отношению к цивилизационным ценностям. Западная цивилизация ставит запрет на критику своих основ", - пояснил он.

В разговоре с журналистом "Медузы" режиссер подчеркнул, что "в России свобода слова на сегодняшний день гораздо выше, чем у западной цивилизации".

"Пускай каждый воспринимает этот текст как хочет. Попытка оправдываться за то, что ты говоришь, бесполезна и бессмысленна. Я говорю то, что я говорю, все умные и разумные люди, мне кажется, воспринимают это адекватно. Считать, что этот манифест якобы атака на ЛГБТ-сообщество - глупо", - заметил Константин Богомолов.

Он объяснил, что ему тоже неприятна и некомфортна "атмосфера страха и насилия" в России: "Мне неприятно, когда этот страх и насилие является проявлением генетической памяти. Мне кажется важным, чтобы эта генетическая память уходила из жизни людей".

Но он считает, что если страна долгие годы находилась в зоне тоталитарного режима, то она не может быстро от него избавиться. Для этого следует искать способы взаимодействия.

В завершение Константин Богомолов подчеркнул, что является автором текста и он искренен в своих мыслях. В политику он идти не намерен. Что касается того замечания, что он из "команды поддержки Собянина", то на это режиссер ответил: