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Богомолов выпустил манифест. Его тезисы о "Новом этическом рейхе" вызвали споры

Константин Богомолов ФОТО: https://www.instagram.com/konbog75/

Портал "Новая газета" 10 февраля опубликовал манифест режиссера Константина Богомолова "Похищение Европы 2.0". В нем он рассуждает о новой этике, называя ее "новым этическим рейхом". Публикация вызвала жаркие споры не только в соцсетях, но и в творческих кругах. 

Константин Богомолов утверждает в своем манифесте, что Европа (как и весь западный мир) превращается в "новый этический рейх", в котором уже нет "опоры на сложного человека". В этой новой реальности людей заставляют любить, лишая при этом права свободно ненавидеть.

Он утверждает, что если человек не соответствует неким этическим стандартам, выработанным под влиянием "квир-активистов, фем-фанатиков и экопсихопатов", то его легко могут уволить с работы или подвергнуть травле в соцсетях.

"Перед нами этический социализм, где "нацики" сменились столь же агрессивным и так же жаждущим тотального переформатирования мира микстом квир-активистов, фем-фанатиков и экопсихопатов", - написал Константин. 

Режиссер полагает, что Россия сейчас находится "в хвосте безумного поезда, несущегося в босховский ад, где нас встретят мультикультурные гендерно нейтральные черти". Богомолов считает, что пора "отцепить этот вагон" и начать "заново строить нашу старую добрую Европу".

Выдержки из своего манифеста он опубликовал на своей Instagram-странице. 

Издание "Новая газета" указало, что публикация Константина Богомолова была сделана по его желанию и является, с его слов, "приглашением к дискуссии". 

Следом на портале появилось еще два текста, но уже другого содержания.

К примеру, материал "Против манифестов".

Автором является Кирилл Мартынов - редактор отдела политики. В своем материале он оспаривает тезисы режиссера.

Следом на портале "Новая газета" появилась статья режиссера Андрея Звягинцева "Страх съест душа". Он не называет имени Богомолова, но отмечает, что на сегодняшний день в России наблюдается "этическая катастрофа". 

Манифест Константина Богомолова вызвал реакцию и споры в соцсетях. В них вступили кинорежиссеры, театральные деятели, писатели и критики. Мнения разделились, часть похвалила режиссера за смелость и его нестандартный взгляд на этические проблемы, а другие обвинили в примитивности оценок, а также в ретрансляции позиции российских властей.

Шеф-редактор журнала "Искусство кино" Зинаида Пронченко упрекнула Богомолова в близости к Кремлю и к президенту Владимиру Путину.

"Всего вам с Путиным самого хорошего! Кроме нацизма в вашей жизни ничего, кажется, не случилось", - написала она

С критикой манифеста режиссера выступил и Антон Долин.

ЕВРОПЕЕЦ БОГОМОЛОВ «А как вы теперь будете его защищать?» - ехидные реплики такого примерно содержания вынуждают меня...

Опубликовано Антоном Долиным Среда, 10 февраля 2021 г.

Кроме супруги режиссера Ксении Собчак, которая написала о смелости своего мужа, Богомолова поддержал театральный драматург и лауреат премии "Золотая маска" Дмитрий Данилов.

"Поддерживаю манифест Константина Богомолова "Похищение Европы 2.0", опубликованный в "Новой газете". Потому что, как верно подметил бывший президент РФ Д. А. Медведев, свобода лучше несвободы. А сложность, добавим от себя, лучше простоты", - написал он в Twitter. 

"Все очень блескучее, а потом только дым", - указал драматург и лауреат "Золотой маски" Михаил Дурненков.

Журналист Павел Лобков сравнил режиссера с русским ученым Львом Бергом, который во время Октябрьской революции не занимал ничью сторону. Он в этот момент писал свою теорию эволюции.

Текст Богомолава также сравнивали со статьей Григория Явлинского "Без путинизма и популизма", в которой политик критикует оппозиционера Алексея Навального.

Портал "Медуза" поговорил с Константином Богомоловым о его манифесте. Он объяснил, что название "манифест" - "весьма условное". Приводим некоторые выдержки из этой беседы

"Скорее, это концептуальная концентрация тех идей, которые давно бродят в голове", - объяснил Богомолов. 

Он просто их собрал, объединил и систематизировал. Режиссер подчеркнул, что в 99% случаев он слышал реакцию собеседников, которые с ним соглашались. Богомолов решился опубликовать этот манифест, потому что "люди, которые думают так же, не могут это сформулировать или не решаются это произнести".

Константин указал, что его текст - это не попытка кому-то угодить. Это искреннее мнение. 

"Я смею утверждать, что ограничение свободы на Западе есть шаг в создании новой тоталитарной цивилизации. И это гораздо страшнее, чем попытка какого-то политического режима защитить себя от критики. Нельзя сравнивать запрет критики конкретной власти и запрет на выражение своего мнения по отношению к цивилизационным ценностям. Западная цивилизация ставит запрет на критику своих основ", - пояснил он. 

В разговоре с журналистом "Медузы" режиссер подчеркнул, что "в России свобода слова на сегодняшний день гораздо выше, чем у западной цивилизации".

"Пускай каждый воспринимает этот текст как хочет. Попытка оправдываться за то, что ты говоришь, бесполезна и бессмысленна. Я говорю то, что я говорю, все умные и разумные люди, мне кажется, воспринимают это адекватно. Считать, что этот манифест якобы атака на ЛГБТ-сообщество - глупо", - заметил Константин Богомолов. 

Он объяснил, что ему тоже неприятна и некомфортна "атмосфера страха и насилия" в России: "Мне неприятно, когда этот страх и насилие является проявлением генетической памяти. Мне кажется важным, чтобы эта генетическая память уходила из жизни людей".

Но он считает, что если страна долгие годы находилась в зоне тоталитарного режима, то она не может быстро от него избавиться. Для этого следует искать способы взаимодействия.

В завершение Константин Богомолов подчеркнул, что является автором текста и он искренен в своих мыслях. В политику он идти не намерен. Что касается того замечания, что он из "команды поддержки Собянина", то на это режиссер ответил:

"Я был доверенным лицом Собянина. Кстати, я был и доверенным лицом Алексея Навального на его первых мэрских выборах. А потом я выступал на митинге в поддержку Навального, когда он проиграл. Я был единственным из многих либералов, кто выступил на том митинге, многие отказались", - цитирует его "Медуза". 

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