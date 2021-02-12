Пт, 12.02.2021
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  • "Решили остановиться, дабы не доводить до войны": Павел Деревянко о расставании с женой
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"Решили остановиться, дабы не доводить до войны": Павел Деревянко о расставании с женой

Павел Деревянко ФОТО: скриншот видео

Ранее 44-летний актер Павел Деревянко, что расстался со своей гражданской женой Дарьей Мясищевой после 10 лет совместной жизни. В интервью изданию "7 дней" рассказал почему супруги больше не вместе.

"Подошло время, мы поняли, что нам лучше остаться просто друзьями, чтобы предотвратить возможные конфликты, которые уже готовы были вспыхнуть. Мы вовремя это увидели, все обсудили и, дабы не доводить до войны, решили остановиться", - заметил Деревянко. 

Он объяснил, что никто не в обиде и они сохранили дружеские отношения. Младшей дочери пока о расставании не сообщили, а старшая приняла эту новость спокойно. Павел указал, что изначально они с Дарьей не планировали жить вместе. Но после рождения первого ребенка все изменилось. Актер не стал отрицать, что никогда не испытывал сильных чувств к бывшей супруге.

Жили они очень органично. Деревянко подчеркивает, что в семье всегда царило равноправие. 

"У нас все шло не от большой любви и страсти, а от предлагаемых обстоятельств", - заметил он.

Павел Деревянко подытожил, что у них была прекрасная, "хоть и нестандартная семья". Он продолжает называл бывшую супругу и двух дочерей своей семьей.

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