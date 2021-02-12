18-летняя звезда TikTok покончила с собой
18-летняя звезда TikTok Дажария Квинт Нойз была найдена мертвой после того, как в соцсетях разместила ролик, где указала, что это ее последняя публикация.
18-летняя звезда TikTok Дажария Квинт Нойз была найдена мертвой после того, как в соцсетях разместила ролик, где указала, что это ее последняя публикация.
Девушка была известна в TikTok как Dee, у нее было более 1,4 миллиона подписчиков.
@dazhariaa
I’m shadowbanned , I’ll be posting more on @deesoswavyy 🖤♬ original sound - kaylani :)
Ее родители подтвердили информацию о том, что девушка 8 февраля совершила самоубийство.
Отец девушки поделился коллажем с ее снимками, поблагодарив всех за любовь и поддержку: "К сожалению, ее больше нет с нами. Она отправилась в лучшее место".
По словам отца, он не знал, что Дажарию посещают мысли о суициде. Он бы сделал все, чтобы не допустить ее смерти.
Если у вас возникли мысли о самоубийстве, немедленно обратитесь за помощью! Телефон бесплатной консультации - 67222922 или 27722292.