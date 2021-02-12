18-летняя звезда TikTok покончила с собой

Девушка была известна в TikTok как Dee, у нее было более 1,4 миллиона подписчиков.

Ее родители подтвердили информацию о том, что девушка 8 февраля совершила самоубийство.

Отец девушки поделился коллажем с ее снимками, поблагодарив всех за любовь и поддержку: "К сожалению, ее больше нет с нами. Она отправилась в лучшее место".

По словам отца, он не знал, что Дажарию посещают мысли о суициде. Он бы сделал все, чтобы не допустить ее смерти.