Пт, 12.02.2021
Конституцию надо менять, потому что такие полномочия, которые есть сегодня у главы государства, очень тяжелы для человека. Александр Лукашенко, президент Беларуси
Александр Лукашенко, президент Беларуси
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18-летняя звезда TikTok покончила с собой

18-летняя звезда TikTok Дажария Квинт Нойз была найдена мертвой после того, как в соцсетях разместила ролик, где указала, что это ее последняя публикация. 

Девушка была известна в TikTok как Dee, у нее было более 1,4 миллиона подписчиков.

@dazhariaa

I’m shadowbanned , I’ll be posting more on @deesoswavyy 🖤

♬ original sound - kaylani :)

Ее родители подтвердили информацию о том, что девушка 8 февраля совершила самоубийство. 

Отец девушки поделился коллажем с ее снимками, поблагодарив всех за любовь и поддержку: "К сожалению, ее больше нет с нами. Она отправилась в лучшее место". 

По словам отца, он не знал, что Дажарию посещают мысли о суициде. Он бы сделал все, чтобы не допустить ее смерти. 

Если у вас возникли мысли о самоубийстве, немедленно обратитесь за помощью! Телефон бесплатной консультации - 67222922 или 27722292.

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