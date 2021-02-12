Пт, 12.02.2021
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Янис Рейрс, министр финансов
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Один напиток - два коктейля ко Дню всех влюбленных

ФОТО: Пресс-фото

Даже если с вашей второй половинкой вы на одной волне, вкусовые предпочтения могут различаться, например, в выборе напитков. 

Чтобы ничто не нарушило романтическую атмосферу Дня всех влюбленных, сеть магазинов AlkOutlet Dzērieni un vīni предлагает золотую середину - два рецепта коктейлей из одного алкильного напитка.

Романтический коктейль для нее

Ингредиенты:

  • 1 ч.л. гренадина;
  • 20 мл красного вермута;
  • 50 мл кокосового молока;
  • шампанское, просекко или другое игристое вино;
  • лед для подачи;
  • мята для декорирования.

Приготовление:

  1. В шейкере смешать гренадин, вермут и кокосовое молоко.
  2. Наполнить стакан льдом, добавить коктейль и дополнить игристым вином.
  3. Украсить листочками мяты.

Романтический коктейль для него

Ингредиенты:

  • 1 ч.л. гренадина;
  • 20 мл красного вермута;
  • 50 мл водки;
  • ананасовый сок;
  • семена граната;
  • лед;
  • веточка тимьяна для подачи.

Приготовление:

  1. Наполнить стакан льдом и косточками граната, добавить гренадин.
  2. В шейкере смешать вермут, водку и немного ананасового сока.
  3. Перелить коктейль в стакан, добавить еще ананасового сока (по вкусу).
  4. Украсить веточкой тимьяна.

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