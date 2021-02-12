Один напиток - два коктейля ко Дню всех влюбленных
Даже если с вашей второй половинкой вы на одной волне, вкусовые предпочтения могут различаться, например, в выборе напитков.
Даже если с вашей второй половинкой вы на одной волне, вкусовые предпочтения могут различаться, например, в выборе напитков.
Чтобы ничто не нарушило романтическую атмосферу Дня всех влюбленных, сеть магазинов AlkOutlet Dzērieni un vīni предлагает золотую середину - два рецепта коктейлей из одного алкильного напитка.
Ингредиенты:
Приготовление:
Ингредиенты:
Приготовление: