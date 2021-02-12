В новом сериале об Анне Болейн главную роль исполнила темнокожая актриса
Недавно был показан первый кадр будущего мини-сериала "Анна Болейн" о судьбе второй жены английского короля Генриха VIII Тюдора. Об этом сообщает Esquire.
Недавно был показан первый кадр будущего мини-сериала "Анна Болейн" о судьбе второй жены английского короля Генриха VIII Тюдора. Об этом сообщает Esquire.
Фрагмент показала компания Fable Pictures совместно с Channel 5 и Sony Pictures Television.
Известно, что главную роль исполнила Джоди Тернер-Смит, британская модель и актриса ("Квин и Слим", "Настоящая кровь").
Трехсерийное шоу рассказывает про последние месяцы жизни Болейн перед казнью. В это время королева будет активно бороться за гендерное равноправие в патриархальной Англии. Об этом пишет Variety.
Режиссер - Линси Миллер, а автор сценария - Ева Хеддервик Тернер. Премьера запланирована на конец 2021 года.
В соцсетях сериал раскритиковали после новости о том, что Анну Болейн сыграет темнокожая актриса. Режиссер же не согласна с критикой. Она гордится тем, что они с командой создали.
"Будет много людей, которым это не понравится, но я чувствую, что будут и те, кому это придется по душе. Я одна из таких людей", - заметила она.
Fable Pictures, Channel 5 and Sony Pictures Television release first look image for Anne Boleyn, coming later this year to @channel5_tv 👑🎉 Photo Credit: @parisatag #AnneBoleyn #JodieTurnerSmith pic.twitter.com/M0992bUVkI— Channel 5 Press (@Channel5Press) February 11, 2021